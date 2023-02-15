На севере Пермского края суд обязал власти убрать опасную свалку отходов

В Гайнском районе Пермского края муниципалитет обязали убрать свалку отходов лесопереработки

Свалку необходимо убрать до 1 декабря 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По иску прокурора суд обязал власти Гайнского муниципального округа (Пермский край) ликвидировать опасную свалку отходов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«В ходе надзорных мероприятий выявлено, что на землях населенных пунктов около п. Усть-Черная на площади 6,2 га размещена несанкционированная свалка отходов лесопереработки в объеме 50 тысяч кубометров. Указанные нарушения влекут угрозу безопасности окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения», — указано в пресс-релизе.

По итогам проверки прокурор выдал главе администрации округа представление с требованием ликвидировать свалку. Однако муниципалитет никак не отреагировал. Тогда прокурор направил в суд соответствующий иск, чтобы обязать власти устранить нарушения. Гайнский районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал главу администрации убрать свалку до 1 декабря 2023 года.