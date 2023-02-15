На севере Пермского края суд обязал власти убрать опасную свалку отходов

В Гайнском районе Пермского края муниципалитет обязали убрать свалку отходов лесопереработки
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Пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше. Екатеринбург, бульдозер, строительная техника, бульдозер на свалке, рекультивация свалки
Свалку необходимо убрать до 1 декабря 2023 года Фото:

По иску прокурора суд обязал власти Гайнского муниципального округа (Пермский край) ликвидировать опасную свалку отходов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«В ходе надзорных мероприятий выявлено, что на землях населенных пунктов около п. Усть-Черная на площади 6,2 га размещена несанкционированная свалка отходов лесопереработки в объеме 50 тысяч кубометров. Указанные нарушения влекут угрозу безопасности окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения», — указано в пресс-релизе.

По итогам проверки прокурор выдал главе администрации округа представление с требованием ликвидировать свалку. Однако муниципалитет никак не отреагировал. Тогда прокурор направил в суд соответствующий иск, чтобы обязать власти устранить нарушения. Гайнский районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал главу администрации убрать свалку до 1 декабря 2023 года.

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По иску прокурора суд обязал власти Гайнского муниципального округа (Пермский край) ликвидировать опасную свалку отходов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «В ходе надзорных мероприятий выявлено, что на землях населенных пунктов около п. Усть-Черная на площади 6,2 га размещена несанкционированная свалка отходов лесопереработки в объеме 50 тысяч кубометров. Указанные нарушения влекут угрозу безопасности окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения», — указано в пресс-релизе. По итогам проверки прокурор выдал главе администрации округа представление с требованием ликвидировать свалку. Однако муниципалитет никак не отреагировал. Тогда прокурор направил в суд соответствующий иск, чтобы обязать власти устранить нарушения. Гайнский районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал главу администрации убрать свалку до 1 декабря 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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