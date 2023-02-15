Чиновник из ХМАО оправдался за драку со школьниками

Начальник отдела муниципального контроля в Мегионе Семен Голик, который стал участником драки со школьниками, объяснил причину конфликта. По его словам, дети сами спровоцировали его, а после этого старший брат одного из подростков избил его и угрожал пистолетом. В распоряжении URA.RU есть аудиозапись объяснений Голика.
«Я находился дома, трезвый. Мне позвонили в домофон и сказали, что хотят попасть в 29-картиру, а там живет мой родственник. Я не открыл, мне начали звонить несколько раз, разбудили ребенка. Потом они мне сказали, что если не открою, то поднимутся и меня изобьют. Я спустился вниз и поймал одного, дал ему пинка, прогнал их. После этого мне позвонили опять и сказали, что пришли меня бить, они вернулись уже с палками. Я позвонил своему родственнику, и мы вышли на первый этаж. Я схватил одного и в ходе борьбы он начал кусать сильно за руку, боль была нестерпимая, поэтому я несколько раз его ударил в подъезде», — сказал Голик.
Дальше Голик рассказал, что после этого ему позвонил старший сын Фаига Гулиева (отец одного из подростков, — ред.) и попросил спуститься. «Мне сразу же прилетело несколько ударов в голову, мой родственник начал разнимать. Но он достал пистолет и начал моего родственника бить. Уже я пытался разнять — он на меня пистолет направил и сказал, что начнет стрелять», — сказал Голик.
В ответ на это Гулиев, в разговоре с журналистом агентства, заявил, что Голик умолчал о том, что требовал с него деньги, чтобы не доводить дело до полиции. «Если он честный человек, то почему он не говорит о том, что сломал 15-летнему ребенку ребра, у другого сотрясение и перелом руки. Мы с ним говорили по телефону, он был готов помериться. Договорились, что я дам ему деньги за порванную куртку, а потом он мне звонил и просил 150 тысяч. Сейчас он утверждает, что мои дети к нему с пистолетом пришли, а потом скажет — что с танком. Неадекватный человек», — сказал Гулиев. Получить комментарий самого Голика не удалось, он не ответил на звонки журналиста агентства.
В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили информацию о том, что после инцидента в подъезде Голика действительно избили. «Есть фрагмент видео, на котором видно, как парни его избивают. Голик написал заявление, в котором просит их привлечь к ответственности. Вскоре поступило встречное заявление. Проверка еще идет», — сказали в полиции.
Ранее URA.RU писало, что Голик устроил драку со школьниками. Тогда отец подростка озвучил свою версию событий. Полиция начала проверку по данному факту.
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