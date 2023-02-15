Чиновник из ХМАО оправдался за драку со школьниками

16 февраля 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Работник мэрии Мегиона Семен Голик оправдался за драку со школьниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Начальник отдела муниципального контроля в Мегионе Семен Голик, который стал участником драки со школьниками, объяснил причину конфликта. По его словам, дети сами спровоцировали его, а после этого старший брат одного из подростков избил его и угрожал пистолетом. В распоряжении URA.RU есть аудиозапись объяснений Голика. «Я находился дома, трезвый. Мне позвонили в домофон и сказали, что хотят попасть в 29-картиру, а там живет мой родственник. Я не открыл, мне начали звонить несколько раз, разбудили ребенка. Потом они мне сказали, что если не открою, то поднимутся и меня изобьют. Я спустился вниз и поймал одного, дал ему пинка, прогнал их. После этого мне позвонили опять и сказали, что пришли меня бить, они вернулись уже с палками. Я позвонил своему родственнику, и мы вышли на первый этаж. Я схватил одного и в ходе борьбы он начал кусать сильно за руку, боль была нестерпимая, поэтому я несколько раз его ударил в подъезде», — сказал Голик. Дальше Голик рассказал, что после этого ему позвонил старший сын Фаига Гулиева (отец одного из подростков, — ред.) и попросил спуститься. «Мне сразу же прилетело несколько ударов в голову, мой родственник начал разнимать. Но он достал пистолет и начал моего родственника бить. Уже я пытался разнять — он на меня пистолет направил и сказал, что начнет стрелять», — сказал Голик. В ответ на это Гулиев, в разговоре с журналистом агентства, заявил, что Голик умолчал о том, что требовал с него деньги, чтобы не доводить дело до полиции. «Если он честный человек, то почему он не говорит о том, что сломал 15-летнему ребенку ребра, у другого сотрясение и перелом руки. Мы с ним говорили по телефону, он был готов помериться. Договорились, что я дам ему деньги за порванную куртку, а потом он мне звонил и просил 150 тысяч. Сейчас он утверждает, что мои дети к нему с пистолетом пришли, а потом скажет — что с танком. Неадекватный человек», — сказал Гулиев. Получить комментарий самого Голика не удалось, он не ответил на звонки журналиста агентства. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили информацию о том, что после инцидента в подъезде Голика действительно избили. «Есть фрагмент видео, на котором видно, как парни его избивают. Голик написал заявление, в котором просит их привлечь к ответственности. Вскоре поступило встречное заявление. Проверка еще идет», — сказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что Голик устроил драку со школьниками. Тогда отец подростка озвучил свою версию событий. Полиция начала проверку по данному факту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник отдела муниципального контроля в Мегионе Семен Голик, который стал участником драки со школьниками, объяснил причину конфликта. По его словам, дети сами спровоцировали его, а после этого старший брат одного из подростков избил его и угрожал пистолетом. В распоряжении URA.RU есть аудиозапись объяснений Голика. «Я находился дома, трезвый. Мне позвонили в домофон и сказали, что хотят попасть в 29-картиру, а там живет мой родственник. Я не открыл, мне начали звонить несколько раз, разбудили ребенка. Потом они мне сказали, что если не открою, то поднимутся и меня изобьют. Я спустился вниз и поймал одного, дал ему пинка, прогнал их. После этого мне позвонили опять и сказали, что пришли меня бить, они вернулись уже с палками. Я позвонил своему родственнику, и мы вышли на первый этаж. Я схватил одного и в ходе борьбы он начал кусать сильно за руку, боль была нестерпимая, поэтому я несколько раз его ударил в подъезде», — сказал Голик. Дальше Голик рассказал, что после этого ему позвонил старший сын Фаига Гулиева (отец одного из подростков, — ред.) и попросил спуститься. «Мне сразу же прилетело несколько ударов в голову, мой родственник начал разнимать. Но он достал пистолет и начал моего родственника бить. Уже я пытался разнять — он на меня пистолет направил и сказал, что начнет стрелять», — сказал Голик. В ответ на это Гулиев, в разговоре с журналистом агентства, заявил, что Голик умолчал о том, что требовал с него деньги, чтобы не доводить дело до полиции. «Если он честный человек, то почему он не говорит о том, что сломал 15-летнему ребенку ребра, у другого сотрясение и перелом руки. Мы с ним говорили по телефону, он был готов помериться. Договорились, что я дам ему деньги за порванную куртку, а потом он мне звонил и просил 150 тысяч. Сейчас он утверждает, что мои дети к нему с пистолетом пришли, а потом скажет — что с танком. Неадекватный человек», — сказал Гулиев. Получить комментарий самого Голика не удалось, он не ответил на звонки журналиста агентства. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили информацию о том, что после инцидента в подъезде Голика действительно избили. «Есть фрагмент видео, на котором видно, как парни его избивают. Голик написал заявление, в котором просит их привлечь к ответственности. Вскоре поступило встречное заявление. Проверка еще идет», — сказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что Голик устроил драку со школьниками. Тогда отец подростка озвучил свою версию событий. Полиция начала проверку по данному факту.