Синоптики предупредили о резком похолодании на выходных в ХМАО 17 февраля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 + В ХМАО на выходных придет похолодание до -26 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО на выходных придет похолодание до -26 градусов ночью, при этом температура в некоторых районах округа днем будет подниматься до -3 градусов. Гидрометцентра ХМАО, средняя температура днем до 16 февраля составит минус 9-15 градусов. «18 февраля преимущественно без осадков, по крайнему востоку небольшой и умеренный снег, метель. Температура ночью -16,-21 градус, местами по западной половине -9,-14 градусов, днем -9,-14 градусов, местами -3,-8 градусов. 19 февраля преимущественно без осадков. Температура ночью -21,-26 градусов, местами -15,-20 градусов, днем -10,-15 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По информации онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске на выходных будет солнечно, температура днем составит в среднем 13-15 градусов ниже нуля. Ночью будет опускаться до -21 градуса. Небольшой ветер с порывами до 5 м/с. В Сургуте температура днем в среднем будет ровняться минус 12-14 градусам, с похолоданием до -18 градусов ночью. В воскресенье будет небольшой снег. Ветер до 5 м/с. В Нижневартовске преимущественно пасмурная погода и небольшой снег в воскресенье. Температура днем — минус 12-13 градусов. Ночью ожидается похолодание до -17 градусов. Ветер с порывами до 6 м/с. В ХМАО на выходных придет похолодание до -26 градусов ночью, при этом температура в некоторых районах округа днем будет подниматься до -3 градусов. Гидрометцентра ХМАО, средняя температура днем до 16 февраля составит минус 9-15 градусов. «18 февраля преимущественно без осадков, по крайнему востоку небольшой и умеренный снег, метель. Температура ночью -16,-21 градус, местами по западной половине -9,-14 градусов, днем -9,-14 градусов, местами -3,-8 градусов. 19 февраля преимущественно без осадков. Температура ночью -21,-26 градусов, местами -15,-20 градусов, днем -10,-15 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По информации онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске на выходных будет солнечно, температура днем составит в среднем 13-15 градусов ниже нуля. Ночью будет опускаться до -21 градуса. Небольшой ветер с порывами до 5 м/с. В Сургуте температура днем в среднем будет ровняться минус 12-14 градусам, с похолоданием до -18 градусов ночью. В воскресенье будет небольшой снег. Ветер до 5 м/с. В Нижневартовске преимущественно пасмурная погода и небольшой снег в воскресенье. Температура днем — минус 12-13 градусов. Ночью ожидается похолодание до -17 градусов. Ветер с порывами до 6 м/с. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям