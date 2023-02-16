Синоптики предупредили о резком похолодании на выходных в ХМАО

В ХМАО на выходных придет похолодание до -26 градусов ночью, при этом температура в некоторых районах округа днем будет подниматься до -3 градусов. Гидрометцентра ХМАО, средняя температура днем до 16 февраля составит минус 9-15 градусов.
«18 февраля преимущественно без осадков, по крайнему востоку небольшой и умеренный снег, метель. Температура ночью -16,-21 градус, местами по западной половине -9,-14 градусов, днем -9,-14 градусов, местами -3,-8 градусов. 19 февраля преимущественно без осадков. Температура ночью -21,-26 градусов, местами -15,-20 градусов, днем -10,-15 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.
По информации онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске на выходных будет солнечно, температура днем составит в среднем 13-15 градусов ниже нуля. Ночью будет опускаться до -21 градуса. Небольшой ветер с порывами до 5 м/с.
В Сургуте температура днем в среднем будет ровняться минус 12-14 градусам, с похолоданием до -18 градусов ночью. В воскресенье будет небольшой снег. Ветер до 5 м/с.
В Нижневартовске преимущественно пасмурная погода и небольшой снег в воскресенье. Температура днем — минус 12-13 градусов. Ночью ожидается похолодание до -17 градусов. Ветер с порывами до 6 м/с.
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