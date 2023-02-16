В США увидели опасность в новом союзнике Украины

The American Conservative: банк JP Morgan сотрудничает с Украиной ради собственной выгоды

17 февраля 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Брэдли Девлин: JP Morgan сотрудничает с Зеленским ради собственной выгоды, а не победы Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Один из крупнейших банков мира — американский транснациональный финансовый конгломерат JP Morgan намерен сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским только ради собственной выгоды. Так считает американский журналист Брэдли Девлин. В понедельник, 13 февраля, появились новости о том, что JP Morgan и Зеленский подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому представители конгломерата будут помогать Украине в ее восстановлении. «Учитывая нынешние позиции JP Morgan на рынке, можно предположить, что финансовый гигант планирует обогатиться за счет продолжения конфликта», — говорится в публикации The American Conservative . Брэдли Девлин пишет, что на прошлой неделе руководители JP Morgan провели несколько дней в Украине. Они встретились с Зеленским и другими министрами и официальными лицами правительства Украины, а также посетили ряд украинских городов, чтобы оценить ущерб, нанесенный украинской экономике. Сделав некоторые первоначальные оценки, руководители JP Morgan обсудили на встрече с Зеленским создание фонда с частным капиталом в размере от 20 до 30 миллиардов долларов для помощи в финансировании восстановления Украины. Также на встрече обсуждалось создание банка, управляемого гигантами Уолл-Стрит. Ранее обозреватель издания Global Times Фэй Сю предупреждал о том, что из-за затяжного конфликта на Украине США могут инициировать мирные переговоры с Кремлем. В свою очередь, представители межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию заявили о том, что Киев при поддержке стран Запада готовит информационную провокацию против России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из крупнейших банков мира — американский транснациональный финансовый конгломерат JP Morgan намерен сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским только ради собственной выгоды. Так считает американский журналист Брэдли Девлин. В понедельник, 13 февраля, появились новости о том, что JP Morgan и Зеленский подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому представители конгломерата будут помогать Украине в ее восстановлении. «Учитывая нынешние позиции JP Morgan на рынке, можно предположить, что финансовый гигант планирует обогатиться за счет продолжения конфликта», — говорится в публикации The American Conservative. Брэдли Девлин пишет, что на прошлой неделе руководители JP Morgan провели несколько дней в Украине. Они встретились с Зеленским и другими министрами и официальными лицами правительства Украины, а также посетили ряд украинских городов, чтобы оценить ущерб, нанесенный украинской экономике. Сделав некоторые первоначальные оценки, руководители JP Morgan обсудили на встрече с Зеленским создание фонда с частным капиталом в размере от 20 до 30 миллиардов долларов для помощи в финансировании восстановления Украины. Также на встрече обсуждалось создание банка, управляемого гигантами Уолл-Стрит. Ранее обозреватель издания Global Times Фэй Сю предупреждал о том, что из-за затяжного конфликта на Украине США могут инициировать мирные переговоры с Кремлем. В свою очередь, представители межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию заявили о том, что Киев при поддержке стран Запада готовит информационную провокацию против России.