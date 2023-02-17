Свердловчанина, освобожденного из украинского плена, пытали ВСУ

Мерзлякова надеется, что обмен пленными продолжится, и земляки вернутся домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Один из свердловчан, которых удалось вернуть из украинского плена домой, подвергался издевательствам со стороны ВСУ. Об этом URA.RU рассказала омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова.

«С учетом последних троих мы вернули уже 17 человек. Один из них вернулся тяжелый, была очень большая проблема [в плену] — издевательства, парень их выдержал. Остальные в принципе не жаловались сильно», — сказала Мерзлякова. Омбудсмен пояснила, что речь идет о солдате, которого освободили в прошлом году.

Татьяна Мерзлякова подчеркнула, что над возвращением пленных работала большая команда: аппараты уполномоченных по России и Свердловской области, а также сами военные. «Надеюсь, практика обменов у нас продолжится. На сегодняшний день для нас наиболее закрыты условия содержания наших ребят, которые находятся во Львове и Киеве», — добавила омбудсмен.

Ранее из украинского плена удалось вернуть троих свердловских солдат. Один из них был в плену с октября и содержался в тяжелых условиях: без света и прогулок на воздухе.