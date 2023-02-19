В Нижневартовске начинается строительство элитного ЖК

Строительство планируется в районе Комсомольского озера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске начинается строительство нового элитного жилого комплекса в районе Комсомольского озера. Застройщиком выступает компания «Крона», которая известна в городе возведением домов бизнес-класса. Об этом URA.RU рассказали в управлении архитектуры и градостроительства.

«Он [дом] будет находится напротив Комсомольского бульвара со стороны улицы Мира. Там был объект незавершенного строительства. На нем и планируется возведение. В ближайшее время ждем готового проектного решения», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. Согласно информации администрации, строительство должно начаться в этом году. Прокомментировать эту информацию в самой компании на момент публикации новости не удалось.

Компания «Крона» известна в Нижневартовске строительством жилья комфорт и бизнес-класса. Застройщик возводит преимущественно кирпичные строения. «В настоящее время многоквартирных домов, где основным материалом выступает кирпич, строится не так много. Обычно речь идет о так называемом монолитно-кирпичном строительстве. При этом кирпичные жилые дома, если мы говорим о стандартном керамическом или силикатном кирпиче, однозначно имеют ряд плюсов: прочность, долговечность, пожаростойкость, высокая степень звукоизоляции. Но есть и минусы, например, трудоемкость возведения», — комментирует журналисту агентства эксперт в области строительства и генеральный директор Союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.

По словам эксперта, в нашем регионе строительство кирпичных домов также осложняется дорогой логистикой. «В ХМАО нет мощных кирпичных заводов (в отличие от производств бетонных изделий). Кирпич нам привозят из Удмуртии и других регионов РФ. Это одна из причин, по которой подобные дома не так популярны среди наших застройщиков. Но квартиры в кирпичных домах пользуются спросом даже по более высокой цене, благодаря уже перечисленным преимуществам», — добавляет Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что строительство элитного дома в Нижневартовске под угрозой срыва. Тогда компания «Крона» опасалась начинать возведение ЖК рядом с Комсомольским озером из-за высокой себестоимости объекта.