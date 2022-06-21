Застройщик считает, что высокие цены на жилье отпугнут покупателей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Нижневартовске (ХМАО) компания «Крона» опасается начинать возведение элитного 15-этажного дома рядом с Комсомольским озером. Причина в высокой себестоимости объекта из-за санкций. Готовые квартиры с новыми ценами жители города не смогут себе позволить, рассказали URA.RU в самой компании.

«На сегодняшний день вопрос с реализацией проекта открыт. Ситуация неблагоприятная для строителей в плане того, что очень дорогой квадратный метр получается. Цены производители стройматериалов подняли в связи с известными событиями февраля, после этого, несмотря ни на что, ценовая политика не меняется. И если себестоимость квадратного метра будет превышать сотню [тысяч рублей], то это очень высокая цена для города Нижневартовска», — сказал в разговоре с корреспондентом URA.RU руководитель филиала «Кроны» в Нижневартовске Владислав Рудаков.

Компания «Крона» известна в Нижневартовске строительством жилья бизнес-класса. Стоимость однокомнатных квартир с черновой отделкой в домах застройщика, согласно сервису «Домклик», сейчас начинается с четырех миллионов рублей. В проект нового дома застройщик включил закрытый двор с благоустройством, парковками и площадками для спорта и отдыха. Однако этот вариант не окончателен. «Разрешение на строительство жилого дома застройщику не выдавалось. Срок реализации проекта не известен, так как отсутствуют окончательные проектные решения», — сообщили URA.RU в управлении архитектуры и градостроительства Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало, что крупнейшему застройщику ХМАО — компании «Сибпромстрой» грозит остановка производства и практически полное сокращение персонала. Причина в отсутствии покупательского спроса на жилье.

Подорожание строительных материалов и повышение цен на недвижимость в России начались из-за санкций со стороны недружественных государств. Запад стал вести более активную санкционную политику против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин отметил, что ее основные цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

Предварительный дизайн элитного дома рядом с Комсомольским озером в Нижневартовске Фото: строительная компания «Крона»

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