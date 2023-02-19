Источник: в ХМАО подросток оклеветал чиновника, который подрался со школьниками

В Мегионе подросток оклеветал работника мэрии Голика, который подрался со школьниками

20 февраля 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Участника драки с Семеном Голиком в Мегионе могли заставить оклеветать чиновника остальные участники драки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подростка из Мегиона, который стал участником драки с сотрудником городской администрации Семеном Голиком, якобы заставили оклеветать чиновника остальные участники конфликта — старший и младший сын местного предпринимателя Фаига Гулиева. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации города. «Мы пообщались с родителями единственного несовершеннолетнего в этом конфликте. Они рассказали, что ребенка заставили оклеветать Голика. По их словам, после инцидента дети Гулиева хотели ударить подростка, чтобы оставить на лице побои, якобы это Голик его избил. Убедили его отправиться в больницу и жаловаться на здоровье. Об этом давлении в итоге он признался родителям», — сказал источник. Он добавил, что по итогам медицинского осмотра никаких проблем со здоровьем, а тем более сломанных ребер, о которых говорил Гулиев (отце двух оставшихся участников конфликта, — ред.), у подростка обнаружено не было. В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали, что для принятия дальнейших решений им необходимы результаты медэкспертизы. «Сроки пока неизвестны, они зависят от медицинского учреждения. Когда будут результаты, мы сможем принимать решения», — сказали в полиции. Гулиев в разговоре с журналистом агентства заявил, что у двоих детей есть выписки из поликлиники, в которых указано на нанесенные им травмы. «О какой инсценировке может идти речь, если у них есть выписка. Я думаю, что матери второго ребенка дали деньги. Когда начнутся следственные действия то они смогут найти эту выписку в поликлинике, они же сохраняются. Мы уже наняли адвоката и готовимся к суду», — сказал Гулиев. Он пообещал предоставить копию выписки своего младшего сына, но на момент публикации документ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Семен Голик занимает должность начальника отдела муниципального контроля в Мегионе. Накануне произошла драка с его участием, в которой, по словам по словам отца одного из пострадавших, его ребенку сломали руку и палец, а второму подростку — ребро. Сам же Голик утверждает, что дети сами спровоцировали его, а после этого старший брат одного из подростков избил его и угрожал пистолетом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подростка из Мегиона, который стал участником драки с сотрудником городской администрации Семеном Голиком, якобы заставили оклеветать чиновника остальные участники конфликта — старший и младший сын местного предпринимателя Фаига Гулиева. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации города. «Мы пообщались с родителями единственного несовершеннолетнего в этом конфликте. Они рассказали, что ребенка заставили оклеветать Голика. По их словам, после инцидента дети Гулиева хотели ударить подростка, чтобы оставить на лице побои, якобы это Голик его избил. Убедили его отправиться в больницу и жаловаться на здоровье. Об этом давлении в итоге он признался родителям», — сказал источник. Он добавил, что по итогам медицинского осмотра никаких проблем со здоровьем, а тем более сломанных ребер, о которых говорил Гулиев (отце двух оставшихся участников конфликта, — ред.), у подростка обнаружено не было. В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали, что для принятия дальнейших решений им необходимы результаты медэкспертизы. «Сроки пока неизвестны, они зависят от медицинского учреждения. Когда будут результаты, мы сможем принимать решения», — сказали в полиции. Гулиев в разговоре с журналистом агентства заявил, что у двоих детей есть выписки из поликлиники, в которых указано на нанесенные им травмы. «О какой инсценировке может идти речь, если у них есть выписка. Я думаю, что матери второго ребенка дали деньги. Когда начнутся следственные действия то они смогут найти эту выписку в поликлинике, они же сохраняются. Мы уже наняли адвоката и готовимся к суду», — сказал Гулиев. Он пообещал предоставить копию выписки своего младшего сына, но на момент публикации документ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Семен Голик занимает должность начальника отдела муниципального контроля в Мегионе. Накануне произошла драка с его участием, в которой, по словам по словам отца одного из пострадавших, его ребенку сломали руку и палец, а второму подростку — ребро. Сам же Голик утверждает, что дети сами спровоцировали его, а после этого старший брат одного из подростков избил его и угрожал пистолетом.