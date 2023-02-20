Ирландской компании запретили судиться с «Уральскими авиалиниями» в Лондоне

Парк «Уральских авиалиний» состоит из европейских самолетов производства Airbus Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области запретил ирландской компании Gasl leasing Ireland N2 limited продолжать судебные разбирательства с «Уральскими авиалиниями» в суде Лондона. Дело в том, что европейская компания требует вернуть самолет, который «Уральские авиалинии» взяли в лизинг. Речь идет о воздушном судне Airbus A319-100. Информация об этом появилась на сайте российского суда.

С 28 февраля 2022 года, согласно правилам ЕС, запрещены любые полеты из России на территорию ЕС. Это делает невозможным участие «Уральских авиалиний» в разбирательстве в лондонском суде. Свердловский суд посчитал, что введение иностранными государствами ограничительных мер в отношении российских лиц поражает их в правах и ставит их в неравное положение с иными лицами, участвующими в деле, пишет «Интерфакс».

«В таких условиях вполне оправданы сомнения в том, что спор с участием лица, находящегося в государстве, применившем ограничительные меры, будет рассмотрен на территории иностранного государства, также применившего ограничительные меры, с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства. В том числе касающихся беспристрастности суда», — говорится в решении суда. В итоге свердловский суд удовлетворил заявление «Уральских авиалиний».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в «Уральские авиалинии». Там сообщили, что комментировать данное разбирательство не будут.

Ранее в СМИ сообщали, что 26 февраля 2022 года Евросоюз запретил продавать европейские самолеты, запчасти и оборудование российским авиакомпаниям. Санкции коснулись также судов, сданных России в лизинг. Под запрет попал один из крупнейших производителей гражданской авиатехники Airbus. К слову, парк «Уральских авиалиний» полностью состоит из самолетов производства Airbus.