Среднемесячная зарплата жителей ХМАО превысила 93 тысячи рублей

20 февраля 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата жителей ХМАО составила 93 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средняя зарплата за месяц у сотрудников организаций в Ханты-Мансийском автономном округе составила 93,8 тысячи рублей. Данные опубликовал Тюменьстат. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе—ноябре 2022 года сложилась на уровне 93816 рублей. Это 104,6% в реальном исчислении к январю-ноябрю 2021 года», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что в Югре за год увеличилось число работающих жителей с заработной платой больше 100 тысяч рублей в месяц. В 2021 году этот показатель был 22,4%, в 2022 — 25%. ХМАО занял восьмое место в рейтинге регионов РФ по уровню и распределению зарплат.

Средняя зарплата за месяц у сотрудников организаций в Ханты-Мансийском автономном округе составила 93,8 тысячи рублей. Данные опубликовал Тюменьстат. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе—ноябре 2022 года сложилась на уровне 93816 рублей. Это 104,6% в реальном исчислении к январю-ноябрю 2021 года», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что в Югре за год увеличилось число работающих жителей с заработной платой больше 100 тысяч рублей в месяц. В 2021 году этот показатель был 22,4%, в 2022 — 25%. ХМАО занял восьмое место в рейтинге регионов РФ по уровню и распределению зарплат.