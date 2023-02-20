Среднемесячная зарплата жителей ХМАО превысила 93 тысячи рублей

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Средняя зарплата жителей ХМАО составила 93 тысячи рублей Фото:

Средняя зарплата за месяц у сотрудников организаций в Ханты-Мансийском автономном округе составила 93,8 тысячи рублей. Данные опубликовал Тюменьстат.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе—ноябре 2022 года сложилась на уровне 93816 рублей. Это 104,6% в реальном исчислении к январю-ноябрю 2021 года», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что в Югре за год увеличилось число работающих жителей с заработной платой больше 100 тысяч рублей в месяц. В 2021 году этот показатель был 22,4%, в 2022 — 25%. ХМАО занял восьмое место в рейтинге регионов РФ по уровню и распределению зарплат.

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Средняя зарплата за месяц у сотрудников организаций в Ханты-Мансийском автономном округе составила 93,8 тысячи рублей. Данные опубликовал Тюменьстат. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе—ноябре 2022 года сложилась на уровне 93816 рублей. Это 104,6% в реальном исчислении к январю-ноябрю 2021 года», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что в Югре за год увеличилось число работающих жителей с заработной платой больше 100 тысяч рублей в месяц. В 2021 году этот показатель был 22,4%, в 2022 — 25%. ХМАО занял восьмое место в рейтинге регионов РФ по уровню и распределению зарплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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