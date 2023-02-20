Екатеринбуржец оставил соседей без газа, не пустив в квартиру ремонтников. Фото

21 февраля 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Житель Курьинского переулка не хотел пускать сотрудников газовой службы домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель многоквартирного дома по адресу переулок Курьинский, 3 в Екатеринбурге долгое время отказывался пускать домой сотрудников газовой компании, которые должны были устранить неисправность общего имущества. Из-за этого его соседи жили без газа. Исправить ситуацию удалось только после вмешательства приставов, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Судебным приставам поступил исполнительный документ о предоставлении доступа в квартиру по адресу переулок Курьинский, 3 для технического обслуживания внутридомового газового оборудования и устранению неисправности общего имущества. Незамедлительно возбуждено исполнительное производство», — рассказывают приставы. Владелец квартиры долгое время не пускал сотрудников газовой службы домой, затем ему дали требование о добровольном исполнении решения суда и разъяснили, какие последствия ждут от уклонения. Только после этого мужчина согласился пустить газовиков домой. Специалисты поставили заглушку и пустили газ в квартиры жителей. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Высоцкого в Екатеринбурге жители одной из квартир огородили лифт, преградив соседям доступ к нему. Убрать перегородку они согласились только после вмешательства приставов. Владелец квартиры долгое время не пускал сотрудников газовой службы Фото: ГУФССП по Свердловской области Мужчина впустил специалистов в дом только после вмешательства приставов Фото: ГУФССП по Свердловской области После того, как неисправность устранили, газ в квартиры пустили Фото: ГУФССП по Свердловской области

Житель многоквартирного дома по адресу переулок Курьинский, 3 в Екатеринбурге долгое время отказывался пускать домой сотрудников газовой компании, которые должны были устранить неисправность общего имущества. Из-за этого его соседи жили без газа. Исправить ситуацию удалось только после вмешательства приставов, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Судебным приставам поступил исполнительный документ о предоставлении доступа в квартиру по адресу переулок Курьинский, 3 для технического обслуживания внутридомового газового оборудования и устранению неисправности общего имущества. Незамедлительно возбуждено исполнительное производство», — рассказывают приставы. Владелец квартиры долгое время не пускал сотрудников газовой службы домой, затем ему дали требование о добровольном исполнении решения суда и разъяснили, какие последствия ждут от уклонения. Только после этого мужчина согласился пустить газовиков домой. Специалисты поставили заглушку и пустили газ в квартиры жителей. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Высоцкого в Екатеринбурге жители одной из квартир огородили лифт, преградив соседям доступ к нему. Убрать перегородку они согласились только после вмешательства приставов.