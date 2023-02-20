20 февраля 2023

Екатеринбуржец оставил соседей без газа, не пустив в квартиру ремонтников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, конфорка, газовая плита, бытовой газ
Житель Курьинского переулка не хотел пускать сотрудников газовой службы домой Фото:

Житель многоквартирного дома по адресу переулок Курьинский, 3 в Екатеринбурге долгое время отказывался пускать домой сотрудников газовой компании, которые должны были устранить неисправность общего имущества. Из-за этого его соседи жили без газа. Исправить ситуацию удалось только после вмешательства приставов, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

«Судебным приставам поступил исполнительный документ о предоставлении доступа в квартиру по адресу переулок Курьинский, 3 для технического обслуживания внутридомового газового оборудования и устранению неисправности общего имущества. Незамедлительно возбуждено исполнительное производство», — рассказывают приставы.

Владелец квартиры долгое время не пускал сотрудников газовой службы домой, затем ему дали требование о добровольном исполнении решения суда и разъяснили, какие последствия ждут от уклонения. Только после этого мужчина согласился пустить газовиков домой. Специалисты поставили заглушку и пустили газ в квартиры жителей.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Высоцкого в Екатеринбурге жители одной из квартир огородили лифт, преградив соседям доступ к нему. Убрать перегородку они согласились только после вмешательства приставов.

Владелец квартиры долгое время не пускал сотрудников газовой службы
Фото:
Мужчина впустил специалистов в дом только после вмешательства приставов
Фото:
После того, как неисправность устранили, газ в квартиры пустили
Фото:

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Житель многоквартирного дома по адресу переулок Курьинский, 3 в Екатеринбурге долгое время отказывался пускать домой сотрудников газовой компании, которые должны были устранить неисправность общего имущества. Из-за этого его соседи жили без газа. Исправить ситуацию удалось только после вмешательства приставов, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Судебным приставам поступил исполнительный документ о предоставлении доступа в квартиру по адресу переулок Курьинский, 3 для технического обслуживания внутридомового газового оборудования и устранению неисправности общего имущества. Незамедлительно возбуждено исполнительное производство», — рассказывают приставы. Владелец квартиры долгое время не пускал сотрудников газовой службы домой, затем ему дали требование о добровольном исполнении решения суда и разъяснили, какие последствия ждут от уклонения. Только после этого мужчина согласился пустить газовиков домой. Специалисты поставили заглушку и пустили газ в квартиры жителей. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Высоцкого в Екатеринбурге жители одной из квартир огородили лифт, преградив соседям доступ к нему. Убрать перегородку они согласились только после вмешательства приставов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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