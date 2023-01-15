15 января 2023
14 января 2023

В Екатеринбурге жильцы девятиэтажки пожаловались на соседей, отгородивших лифт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, спальный район, подъезд
Соседи отгородили территорию возле лифта

На Высоцкого, 6 в Екатеринбурге жители одной из квартир отгородили себе часть подъезда, поставив дверь, в итоге другие жильцы не смогли пользоваться лифтом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебных приставов, которые подключились к решению вопроса.

«Управляющая компания обратилась в суд за восстановлением прав других жильцов на пользование общей территорией. Суд принял решение о демонтаже внепроектной конструкции. Должникам неоднократно выставлялись требования о добровольном исполнении решения суда своими силами, но они отказывались от демонтажа», — рассказали в УФСПП по Свердловской области.

В результате пристав-исполнитель вынес постановление о взыскание с нарушителей пяти тысяч рублей в качестве исполнительного сбора, наложил арест на их кредитные счета и выписал протокол об административном правонарушении. Только после этого нарушители убрали дверь. 

Жильцы отгородили лифт себе
Жильцы убрали дверь к лифту только после того, как вмешались приставы
Фото: УФССП по Свердловской области

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На Высоцкого, 6 в Екатеринбурге жители одной из квартир отгородили себе часть подъезда, поставив дверь, в итоге другие жильцы не смогли пользоваться лифтом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебных приставов, которые подключились к решению вопроса. «Управляющая компания обратилась в суд за восстановлением прав других жильцов на пользование общей территорией. Суд принял решение о демонтаже внепроектной конструкции. Должникам неоднократно выставлялись требования о добровольном исполнении решения суда своими силами, но они отказывались от демонтажа», — рассказали в УФСПП по Свердловской области. В результате пристав-исполнитель вынес постановление о взыскание с нарушителей пяти тысяч рублей в качестве исполнительного сбора, наложил арест на их кредитные счета и выписал протокол об административном правонарушении. Только после этого нарушители убрали дверь. 
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