Отец подростков, подравшихся с чиновником из ХМАО, заявил о давлении на бизнес

21 февраля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Мегионе отец подростков, подравшихся с работником мэрии Голиком, заявил о давлении на бизнес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель из Мегиона (ХМАО) Фаиг Гулиев пожаловался, что после драки его детей с сотрудником администрации Семеном Голиком на объектах бизнесмена начались проверки, которых раньше не проходило. Об этом URA.RU рассказал сам Гулиев. «После инцидента на мои объекты сотрудники муниципального контроля (начальником которого является Семен Голик, — ред.) уже написали два протокола. Сказали, это потому, что снег у дороги лежит. Весь город в снегу, никто не чистит, а возле моего здания, в ста метрах, лежит снег, „это ваше“, говорят. До этого никогда такого не происходило», — сказал Гулиев. В администрацию города объяснили, что сотрудники муниципального контроля выполняют свои постоянные обязанности по всему городу. «Сотрудник обязан сделать предупреждение, а кому-то, может, и протокол составить за невывоз снега. С его территории никто, кроме него, не вывезет этот снег. Он это прекрасно знает, раньше всегда предупреждали, и он всегда вывозил», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что между детьми Галиева и Голиком накануне произошла драка. Тогда Галиев рассказал, что в драке Голик сломали его ребенку руку и палец, а второму подростку — ребро. Сам же Голик утверждает, что дети спровоцировали его, а после этого старший брат одного из подростков избил его и угрожал пистолетом. Позже источник в администрации рассказал, что самый младший из компании подростков оклеветал чиновника, так как его заставили остальные участники драки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматель из Мегиона (ХМАО) Фаиг Гулиев пожаловался, что после драки его детей с сотрудником администрации Семеном Голиком на объектах бизнесмена начались проверки, которых раньше не проходило. Об этом URA.RU рассказал сам Гулиев. «После инцидента на мои объекты сотрудники муниципального контроля (начальником которого является Семен Голик, — ред.) уже написали два протокола. Сказали, это потому, что снег у дороги лежит. Весь город в снегу, никто не чистит, а возле моего здания, в ста метрах, лежит снег, „это ваше“, говорят. До этого никогда такого не происходило», — сказал Гулиев. В администрацию города объяснили, что сотрудники муниципального контроля выполняют свои постоянные обязанности по всему городу. «Сотрудник обязан сделать предупреждение, а кому-то, может, и протокол составить за невывоз снега. С его территории никто, кроме него, не вывезет этот снег. Он это прекрасно знает, раньше всегда предупреждали, и он всегда вывозил», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что между детьми Галиева и Голиком накануне произошла драка. Тогда Галиев рассказал, что в драке Голик сломали его ребенку руку и палец, а второму подростку — ребро. Сам же Голик утверждает, что дети спровоцировали его, а после этого старший брат одного из подростков избил его и угрожал пистолетом. Позже источник в администрации рассказал, что самый младший из компании подростков оклеветал чиновника, так как его заставили остальные участники драки.