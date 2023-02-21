Власти ЯНАО назвали режим работы больниц в праздники

Больницы ЯНАО не будут работать 23 февраля

24 февраля начнутся амбулаторные приемы, будет работать стационар Фото: Анна Майорова © URA.RU

В День защитника Отечества, 23 февраля, в больницах ЯНАО объявили выходной. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«23.02 — выходной. В остальные дни, кроме выходных, работают амбулаторные приемы (дежурные врачи, кабинеты неотложной помощи, кабинеты для лиц с ОРВИ), стационар. Скорая помощь работает без изменений. Подробная информация есть на страницах медучреждений в социальных сетях и на официальных сайтах», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в праздничные выходные в ЯНАО сотрудники ГИБДД массово проверят водителей на трезвость. Серьезная проверка пройдет во всех муниципалитетах и на дороге Сургут-Салехард с 22 по 26 февраля.