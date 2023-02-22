У прокуратуры появились вопросы к мэрии из ХМАО из-за снежного полигона

Бизнесмен не подготовил участок для хранения снега Фото: Илья Московец © URA.RU

Природоохранная прокуратура выявила факт нарушения закона со стороны администрации поселения Белый яр при выделении земельного участка под хранение снега. Об этом URA.RU сообщил общественный инспектор по охране окружающей среды Сергей Васютин, который и обратился с жалобой в надзорное ведомство.

«В нарушение действующего законодательства администрацией в постановлении не указаны требования, предъявляемые к площадкам для складирования снега, а также не приняты меры в рамках муниципального земельного контроля. По факту ненадлежащего осуществления администрацией возложенных полномочий природоохранной прокуратурой в адрес главы городского поселения Белый Яр внесено представление об устранении нарушений закона», — говорится в ответе прокуратуры Васютину.

Из ответа прокуратуры следует, что администрация Белого яра предоставила земельный участок предпринимателю, занимающемуся уборкой снега в муниципалитете. Он не подготовил его должным образом и начал складирование снега. «Проверка показала, что индивидуальным предпринимателем допущено складирование снежных масс на необорудованной в соответствии с установленными законом требованиями площадке», — говорится в письме надзорного ведомства.

В прокуратуре ХМАО сообщили, что действительно проводили проверку по обращению Васютина, при проведении которой были выявлены нарушения. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в администрацию поселения Белый яр. Но на звонки никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО самосвалами вывозят снег на нелегальный полигон к реке Обь. На площадке размером примерно с футбольное поле техникой почистили снег, а также сделали зимнюю дрогу, ведущую до Белого яра.