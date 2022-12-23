В ХМАО самосвалами вывозят снег на нелегальный полигон к реке Обь

Неизвестные выгрузили рядом с Белым Яром 200 кубометров грязного снега Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сургутском районе ХМАО, недалеко от реки Обь, неизвестные устроили нелегальный снежный полигон, куда самосвалами вывозят грязный снег. Об этом URA.RU сообщил общественный инспектор по охране окружающей среды Сергей Васютин.

«Я обнаружил рядом с поселком Белый Яр кучи грязного снега. Его складируют на площадке недалеко от протоки, ведущей в Обь. Судя по количеству, туда вывезено около 20 самосвалов. Примерный объем складируемого снега составляет двести кубометров. Я обратился в природоохранную прокуратуру, чтобы специалисты дали правовую оценку правомерности складирования снега на данном участке», — сообщил Васютин.

При этом Васютин отметил, что данную локацию кто-то целенаправленно подготовил. На площадке размером примерно с футбольное поле техникой почистили снег, а также сделали зимнюю дрогу ведущую до Белого Яра. «Явно что кто-то специально готовил участок под складирование снега. Прокуратура уже выясняет, кто это сделал. Буквально на днях мне пришел ответ из ведомства, что они перенаправили данные по полигону главе Сургутского района и в Росприроднадзор, а также в Росреестр для установления принадлежности и назначения земель, на которых произошло несогласованное складирование снежных масс», — добавил Васютин.

В прокуратуре ХМАО журналисту подтвердили, что начали разбирательство по жалобе Васютина. Сейчас сотрудники надзорного ведомства собирают необходимую информацию. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в администрацию Сургутского района, но получить информацию на момент публикации не удалось. В пресс-службе никто не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Урая Артем Кукушкин написал донос на мэра города Тимура Закирзянова, его замов и других чиновников из-за неубранного снега в микрорайоне 2А. Кукушкин уже несколько лет пытается повлиять на администрацию и заставить их чистить снег в межквартальных проездах.