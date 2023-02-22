Свердловские врачи проводят сложные операции жителям Донбасса. Фото

23 февраля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Медики проводят операции по замене тазобедренных суставов жителям Макеевки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачи Свердловской области проводят операции по замене тазобедренных суставов жителям Макеевки (ДНР). Об этом сообщает региональный департамент информационной политики (ДИП) в telegram-канале. «Жителям Макеевки начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по замене тазобедренных суставов», — говорится в сообщении. Операции проводят в областном госпитале ветеранов всех войн. Дальнейшая реабилитация пациентов проходит в Центральной городской клинической больнице №3, где для каждого разрабатывают индивидуальный план. «Ежедневные занятия ЛФК, использование магнита, лазера и тренажеров. Медики тщательно следят за пациентами. Мы рады, что в кратчайшие сроки поднимаем людей на ноги», — цитирует ДИП представителя ЦГКБ №3. В уральскую столицу уже прибыли новые пациенты из Донецкой Народной Республики. В настоящее время их готовят к операциям. Фото: telegram-канал «Свердловская область»

Врачи Свердловской области проводят операции по замене тазобедренных суставов жителям Макеевки (ДНР). Об этом сообщает региональный департамент информационной политики (ДИП) в telegram-канале. «Жителям Макеевки начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по замене тазобедренных суставов», — говорится в сообщении. Операции проводят в областном госпитале ветеранов всех войн. Дальнейшая реабилитация пациентов проходит в Центральной городской клинической больнице №3, где для каждого разрабатывают индивидуальный план. «Ежедневные занятия ЛФК, использование магнита, лазера и тренажеров. Медики тщательно следят за пациентами. Мы рады, что в кратчайшие сроки поднимаем людей на ноги», — цитирует ДИП представителя ЦГКБ №3. В уральскую столицу уже прибыли новые пациенты из Донецкой Народной Республики. В настоящее время их готовят к операциям.