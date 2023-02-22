22 февраля 2023

Свердловские врачи проводят сложные операции жителям Донбасса. Фото

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медперсонал, врач, медики
Медики проводят операции по замене тазобедренных суставов жителям Макеевки Фото:

Врачи Свердловской области проводят операции по замене тазобедренных суставов жителям Макеевки (ДНР). Об этом сообщает региональный департамент информационной политики (ДИП) в telegram-канале.

«Жителям Макеевки начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по замене тазобедренных суставов», — говорится в сообщении. Операции проводят в областном госпитале ветеранов всех войн.

Дальнейшая реабилитация пациентов проходит в Центральной городской клинической больнице №3, где для каждого разрабатывают индивидуальный план. «Ежедневные занятия ЛФК, использование магнита, лазера и тренажеров. Медики тщательно следят за пациентами. Мы рады, что в кратчайшие сроки поднимаем людей на ноги», — цитирует ДИП представителя ЦГКБ №3.

В уральскую столицу уже прибыли новые пациенты из Донецкой Народной Республики. В настоящее время их готовят к операциям.

Фото:

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Врачи Свердловской области проводят операции по замене тазобедренных суставов жителям Макеевки (ДНР). Об этом сообщает региональный департамент информационной политики (ДИП) в telegram-канале. «Жителям Макеевки начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по замене тазобедренных суставов», — говорится в сообщении. Операции проводят в областном госпитале ветеранов всех войн. Дальнейшая реабилитация пациентов проходит в Центральной городской клинической больнице №3, где для каждого разрабатывают индивидуальный план. «Ежедневные занятия ЛФК, использование магнита, лазера и тренажеров. Медики тщательно следят за пациентами. Мы рады, что в кратчайшие сроки поднимаем людей на ноги», — цитирует ДИП представителя ЦГКБ №3. В уральскую столицу уже прибыли новые пациенты из Донецкой Народной Республики. В настоящее время их готовят к операциям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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