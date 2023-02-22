Врачи Свердловской области проводят операции по замене тазобедренных суставов жителям Макеевки (ДНР). Об этом сообщает региональный департамент информационной политики (ДИП) в telegram-канале.
«Жителям Макеевки начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по замене тазобедренных суставов», — говорится в сообщении. Операции проводят в областном госпитале ветеранов всех войн.
Дальнейшая реабилитация пациентов проходит в Центральной городской клинической больнице №3, где для каждого разрабатывают индивидуальный план. «Ежедневные занятия ЛФК, использование магнита, лазера и тренажеров. Медики тщательно следят за пациентами. Мы рады, что в кратчайшие сроки поднимаем людей на ноги», — цитирует ДИП представителя ЦГКБ №3.
В уральскую столицу уже прибыли новые пациенты из Донецкой Народной Республики. В настоящее время их готовят к операциям.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.