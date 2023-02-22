22 февраля 2023

Пермский бизнесмен избавляется от молочного производства за 152 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молочная ферма ООО «Ударник». Екатеринбург, корова, коровник, животноводство, молочная ферма ударник
В Пермском крае продают предприятие-банкрот по производству молока Фото:

В Пермском крае выставили на продажу предприятие-банкрот по производству сырого молока. Предприниматель оценивает действующий бизнес в 152 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается действующее сельхозпредприятие по производству сырого молока, которое находится в стадии банкротства. Одно из крупнейших хозяйств Пермского края. Предприятие является племрепродуктором по молочному скоту. Стоимость бизнеса: 152 000 000 рублей», — указал автор объявления. Также бизнесмен отметил, что его предприятие входит в национальную программу «Развитие АПК», а в состав актива входит сельхозтехника и оборудование, земельные участки сельскохозяйственного назначения и стоянки, фермы и склады.

Ранее URA.RU писало, что в центре Перми продают гостиницу в стиле бомбоубежища. Дизайнерский хостел Bunker стоит 11,5 млн рублей. Также сообщалось, что в одном из городов Прикамья выставили на продажу ночной клуб с танцполом и VIP-комнатой. Стоимость заведения оценивают в 7 млн рублей.

В Пермском крае продается предприятие-банкрот по производству молока
Фото:
Стоимость действующего бизнеса составляет 152 млн рублей
Фото:
В актив производства входят склады, стоянки и фермы
Фото:

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В Пермском крае выставили на продажу предприятие-банкрот по производству сырого молока. Предприниматель оценивает действующий бизнес в 152 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается действующее сельхозпредприятие по производству сырого молока, которое находится в стадии банкротства. Одно из крупнейших хозяйств Пермского края. Предприятие является племрепродуктором по молочному скоту. Стоимость бизнеса: 152 000 000 рублей», — указал автор объявления. Также бизнесмен отметил, что его предприятие входит в национальную программу «Развитие АПК», а в состав актива входит сельхозтехника и оборудование, земельные участки сельскохозяйственного назначения и стоянки, фермы и склады. Ранее URA.RU писало, что в центре Перми продают гостиницу в стиле бомбоубежища. Дизайнерский хостел Bunker стоит 11,5 млн рублей. Также сообщалось, что в одном из городов Прикамья выставили на продажу ночной клуб с танцполом и VIP-комнатой. Стоимость заведения оценивают в 7 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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