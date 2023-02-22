В Пермском крае продают предприятие-банкрот по производству молока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае выставили на продажу предприятие-банкрот по производству сырого молока. Предприниматель оценивает действующий бизнес в 152 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается действующее сельхозпредприятие по производству сырого молока, которое находится в стадии банкротства. Одно из крупнейших хозяйств Пермского края. Предприятие является племрепродуктором по молочному скоту. Стоимость бизнеса: 152 000 000 рублей», — указал автор объявления. Также бизнесмен отметил, что его предприятие входит в национальную программу «Развитие АПК», а в состав актива входит сельхозтехника и оборудование, земельные участки сельскохозяйственного назначения и стоянки, фермы и склады.

Ранее URA.RU писало, что в центре Перми продают гостиницу в стиле бомбоубежища. Дизайнерский хостел Bunker стоит 11,5 млн рублей. Также сообщалось, что в одном из городов Прикамья выставили на продажу ночной клуб с танцполом и VIP-комнатой. Стоимость заведения оценивают в 7 млн рублей.

В Пермском крае продается предприятие-банкрот по производству молока Фото: Avito

Стоимость действующего бизнеса составляет 152 млн рублей Фото: Avito