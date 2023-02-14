В пермском городе продается ночной клуб с танцполом и VIP-комнатой

В Чернушке (Пермский край) продается ночной клуб с помещением для проведения дискотек, зоной бильярда и VIP-комнатой. Стоимость заведения — семь миллионов рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.
«Клуб состоит из зоны бильярда, зоны танцпола, VIP-комнаты, банкетного зала, кухни и подсобных помещений. В стоимость бизнеса включены столы русского и американского бильярда, барная стойка, музыкальное и световое оборудование, кофемашина», — говорится в объявлении.
Клуб также оборудован системой видеонаблюдения и тревожной кнопкой для вызова охраны. Продавец уточняет, что помещение подходит для проведения дискотек, банкетов и турниров. После продажи в распоряжение нового собственника перейдут группы заведения в социальных сетях.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 85 млн рублей продается элитный загородный клуб. Он находится в коттеджном поселке в 22 километрах от краевой столицы.
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