Внедорожники с грузом, отправленные бойцам из Перми, добрались до передовой

Внедорожники, оправленные из Перми, прибыли в расположение бойцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Машины успешно доставили груз из Перми, который предназначен для помощи участникам специальной военной операции (СВО). Видео с передовой предоставил пермский боец, который лично участвовал в процессе сбора и передачи. Ранее СМИ писали, что в зону СВО будут доставлены три машины, которые не просто довезут помощь военнослужащим, но и останутся там для выполнения боевых задач.

«Машины успешно довезли гуманитарный груз из Перми в пункт назначения. Показываем уникальные кадры с передовой от лица пермского бойца: быт наших военнослужащих, разгрузку, длинный и порой опасный путь. Это — очередное доказательство силы духа наших ребят», — написано в группе «Народный фронт — Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU уже писало, что в прикамской столице 23 февраля должен был пройти благотворительный акустический концерт. Предполагалось, что вырученные за билеты деньги пойдут на приобретение УАЗа для пермских бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Концерт организовывала группа пермяков, чьи близкие отправились в зону СВО.

О начале спецоперации на территории Украины в конце февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По словам лидера государства, эта мера была вынужденной. Действия российских военных сейчас направлены на защиту Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию соседней страны.