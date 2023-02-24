Житель Нижневартовска возмутился условиями содержания собак на благотворительной акции. Фото, видео

25 февраля 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Жители Нижневартовска раскритиковали организаторов акции из-за условий содержания собак Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО) Сергей Кум раскритиковал организаторов благотворительной акции «сНежный пес» из-за условий содержания животных. Об этом он сообщил в соцсетях. Мероприятие состоялось 25 февраля в МФК «Green Park». «То, что устроили организаторы никоим образом не может быть направлено на гуманное отношение к животным! Во-первых духота, во-вторых музыка гремит, что не только собакам — нормальным людям больше пяти минут находиться невозможно, а собаки куда чувствительнее к звукам, некоторые собаки в тесных клетках, даже воды не налили», — написал мужчина в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях часть пользователей подтвердили слова автора поста. «Я это тоже видела, гуманным это назвать сложно, собаки в тесных клетках друг на друге сидят, а музыка на такой уровень звука включена, что более минуты я находится там не смогла, оставила корм и ушла с этого мероприятия», — поделилась пользователь с ником Римма Н-Вартовск. Софья Куликова приложила видео, и добавила, что просила организаторов убавить звук. «Я тоже подходила к организаторам, разговаривала и просила убавить звук, что-нибудь в конце концов предпринять, потому что даже я не могла там находиться! Рядом в метре прыгали и орали аниматоры с детьми, просто ужасное отношение к животным!» — написала она. В группе «Официальный Нижневартовск» сообщается, что организаторы мероприятия — администрация города и многофункциональный комплекс «Green Park». В пресс-службу мэрии направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске на выставке собак две девушки отстегнули двух собак от поводков и ушли. Щенки остались в клетках в центре отлова. Собаки сидели в тесных клетках без воды Сергей Кум, «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Нижневартовска (ХМАО) Сергей Кум раскритиковал организаторов благотворительной акции «сНежный пес» из-за условий содержания животных. Об этом он сообщил в соцсетях. Мероприятие состоялось 25 февраля в МФК «Green Park». «То, что устроили организаторы никоим образом не может быть направлено на гуманное отношение к животным! Во-первых духота, во-вторых музыка гремит, что не только собакам — нормальным людям больше пяти минут находиться невозможно, а собаки куда чувствительнее к звукам, некоторые собаки в тесных клетках, даже воды не налили», — написал мужчина в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях часть пользователей подтвердили слова автора поста. «Я это тоже видела, гуманным это назвать сложно, собаки в тесных клетках друг на друге сидят, а музыка на такой уровень звука включена, что более минуты я находится там не смогла, оставила корм и ушла с этого мероприятия», — поделилась пользователь с ником Римма Н-Вартовск. Софья Куликова приложила видео, и добавила, что просила организаторов убавить звук. «Я тоже подходила к организаторам, разговаривала и просила убавить звук, что-нибудь в конце концов предпринять, потому что даже я не могла там находиться! Рядом в метре прыгали и орали аниматоры с детьми, просто ужасное отношение к животным!» — написала она. В группе «Официальный Нижневартовск» сообщается, что организаторы мероприятия — администрация города и многофункциональный комплекс «Green Park». В пресс-службу мэрии направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске на выставке собак две девушки отстегнули двух собак от поводков и ушли. Щенки остались в клетках в центре отлова.