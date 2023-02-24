24 февраля 2023

В Екатеринбурге пропал 29-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиском пропавшего занимаются полицейские и волонтеры Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ пропал 29-летний Максим Торчаков. Мужчина потерялся 22 февраля, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Внимание, 22 февраля пропал человек! Торчаков Максим Евгеньевич, 29 лет», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 186 сантиметров, серые глаза, темно-русые волосы. Максим был одет в черный пуховик, темно-серую шапку, тонкие штаны цвета хаки и темные ботинки Columbia с хлястиком красного цвета. У мужчины есть родинка на шее и шрамы от акне.

«Он нуждается в медицинской помощи», — отметили волонтеры. Розыском пропавшего также занимается отдел полиции №2. Всех, кто знает о местонахождении Торчакова просят сообщить по номеру +7 (343) 356-42-02 или 102 (02).

Мужчина пропал 22 февраля
Фото:

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В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ пропал 29-летний Максим Торчаков. Мужчина потерялся 22 февраля, сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Внимание, 22 февраля пропал человек! Торчаков Максим Евгеньевич, 29 лет», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 186 сантиметров, серые глаза, темно-русые волосы. Максим был одет в черный пуховик, темно-серую шапку, тонкие штаны цвета хаки и темные ботинки Columbia с хлястиком красного цвета. У мужчины есть родинка на шее и шрамы от акне. «Он нуждается в медицинской помощи», — отметили волонтеры. Розыском пропавшего также занимается отдел полиции №2. Всех, кто знает о местонахождении Торчакова просят сообщить по номеру +7 (343) 356-42-02 или 102 (02).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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