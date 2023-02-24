Поиском пропавшего занимаются полицейские и волонтеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ пропал 29-летний Максим Торчаков. Мужчина потерялся 22 февраля, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Внимание, 22 февраля пропал человек! Торчаков Максим Евгеньевич, 29 лет», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 186 сантиметров, серые глаза, темно-русые волосы. Максим был одет в черный пуховик, темно-серую шапку, тонкие штаны цвета хаки и темные ботинки Columbia с хлястиком красного цвета. У мужчины есть родинка на шее и шрамы от акне.

«Он нуждается в медицинской помощи», — отметили волонтеры. Розыском пропавшего также занимается отдел полиции №2. Всех, кто знает о местонахождении Торчакова просят сообщить по номеру +7 (343) 356-42-02 или 102 (02).