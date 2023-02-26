В ХМАО организаторы ответили на критику из-за условий содержания собак на благотворительной акции

Организаторы акции «сНежный пес» в Нижневартовске: за животными наблюдал ветеринар

Организаторы акции подверглись критике со стороны горожан из-за условий содержания собак (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) собаки на благотворительной акции «сНежный пес» были обеспечены водой, а аниматоры на мероприятии работали для привлечения внимания жителей. Как сообщили представители мэрии города и общественники, состояние животных контролировал ветеринар. Организаторы акции подверглись критике со стороны горожан из-за условий содержания животных.

«Есть недочеты в организационных моментах, которые будут учтены, но важно пояснить. Клетки приносили волонтеры — у кого какие были (о необходимости нахождения животных в клетках узнали перед проведением мероприятия). Вода стояла рядом в бутылке, мисочки тоже, щенки регулярно поились», — пояснила представитель городского Общественного совета по обращению с животными Юлия Ашурбекова.

С помощью акции бездомные животные могут найти дом. Жители также приносят во время акции корм. «Что касается музыкального сопровождения мероприятия: организовали развлечения для детей, пригласили аниматоров — чтобы привлечь внимание граждан! Немногие бы зашли, если бы просто собачки сидели и стоял ящик для корма», — добавила Ашурбекова.

В администрации Нижневартовска отметили, что во время акции собаки находились под присмотром ветеринарного врача. «Ни одно животное в процессе проведения мероприятия не пострадало», — уточнили в мэрии. В акции приняли участие порядка 300 человек, было собрано 78 килограмм корма.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска Сергей Кум раскритиковал организаторов благотворительной акции «сНежный пес» из-за условий содержания животных. В соцсетях он рассказал, что собаки сидели в тесных клетках без воды, а в помещении МФК «Green Park» играла громкая музыка.