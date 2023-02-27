Свердловский губернатор наградит властью своего бывшего помощника

Первым замглавы аппарата губернатора Свердловской области станет Иван Детченя
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по Титановой долине в Доме Севастьянова. Екатеринбург, детченя иван
Иван Детченя в ближайшее время преодолеет еще одну карьерную ступень Фото:

Так и не ставший руководителем аппарата губернатора Свердловской области 35-летний Иван Детченя может стать директором экспертного управления. По данным URA.RU, решение о его переводе на пост руководителя управления и по совместительству первого замглавы аппарата будет оформлено уже на этой неделе.

В новой должности Детченя, который сейчас числится «простым» заместителем главы аппарата, сменит уходящего со службы Константина Устиловского (он ровно в два раза старше Детчени). Считается, что повышение молодой чиновник получает для обтески: в дальнейшем он рассматривается на место замгубернатора и руководителя аппарата Валерия Чайникова, который собирается уйти из политики после президентских выборов-2024.

Детченю называют сыном старого тюменского приятеля Куйвашева. В 2017—2018 годах он работал у главы региона помощником и пользовался его высочайшим доверием (за постоянное следование за шефом завистники насмешливо звали Ивана «денщиком» и «оруженосцем»). В 2021-м уже вставал вопрос о повышении Детчени в рамках аппарата правительства. Но тогда было признано, что чиновник еще слишком молод и недостаточно опытен.

Связаться с самим Детченей оперативно не удалось. Известный редакции URA.RU номер чиновника оказался недоступен.

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Так и не ставший руководителем аппарата губернатора Свердловской области 35-летний Иван Детченя может стать директором экспертного управления. По данным URA.RU, решение о его переводе на пост руководителя управления и по совместительству первого замглавы аппарата будет оформлено уже на этой неделе. В новой должности Детченя, который сейчас числится «простым» заместителем главы аппарата, сменит уходящего со службы Константина Устиловского (он ровно в два раза старше Детчени). Считается, что повышение молодой чиновник получает для обтески: в дальнейшем он рассматривается на место замгубернатора и руководителя аппарата Валерия Чайникова, который собирается уйти из политики после президентских выборов-2024. Детченю называют сыном старого тюменского приятеля Куйвашева. В 2017—2018 годах он работал у главы региона помощником и пользовался его высочайшим доверием (за постоянное следование за шефом завистники насмешливо звали Ивана «денщиком» и «оруженосцем»). В 2021-м уже вставал вопрос о повышении Детчени в рамках аппарата правительства. Но тогда было признано, что чиновник еще слишком молод и недостаточно опытен. Связаться с самим Детченей оперативно не удалось. Известный редакции URA.RU номер чиновника оказался недоступен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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