Свердловский губернатор наградит властью своего бывшего помощника

Первым замглавы аппарата губернатора Свердловской области станет Иван Детченя

Иван Детченя в ближайшее время преодолеет еще одну карьерную ступень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так и не ставший руководителем аппарата губернатора Свердловской области 35-летний Иван Детченя может стать директором экспертного управления. По данным URA.RU, решение о его переводе на пост руководителя управления и по совместительству первого замглавы аппарата будет оформлено уже на этой неделе.

В новой должности Детченя, который сейчас числится «простым» заместителем главы аппарата, сменит уходящего со службы Константина Устиловского (он ровно в два раза старше Детчени). Считается, что повышение молодой чиновник получает для обтески: в дальнейшем он рассматривается на место замгубернатора и руководителя аппарата Валерия Чайникова, который собирается уйти из политики после президентских выборов-2024.

Детченю называют сыном старого тюменского приятеля Куйвашева. В 2017—2018 годах он работал у главы региона помощником и пользовался его высочайшим доверием (за постоянное следование за шефом завистники насмешливо звали Ивана «денщиком» и «оруженосцем»). В 2021-м уже вставал вопрос о повышении Детчени в рамках аппарата правительства. Но тогда было признано, что чиновник еще слишком молод и недостаточно опытен.

Связаться с самим Детченей оперативно не удалось. Известный редакции URA.RU номер чиновника оказался недоступен.