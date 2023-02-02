Куйвашев выбирает человека, который будет готовить его к встречам с Путиным

На пост главы департамента аппарата губернатора Свердловской области претендуют два человека

03 февраля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

В аппарате Евгения Куйвашева меняется глава экспертного департамента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Евгению Куйвашеву снова предстоит делать кадровый выбор. По данным URA.RU, сформирован шорт-лист кандидатов на пост директора экспертного департамента аппарата губернатора. Победитель конкурса будет готовить главе Свердловской области материалы к встречам с президентом Владимиром Путиным, федеральными министрами и прочими топами. Нынешнему главе экспертного департамента Константину Устиловскому 69 лет. 70 лет — максимально возможный возраст для госслужбы, и поэтому он перейдет в статус советника губернатора, где можно работать до 75 лет. Поскольку из «обоймы» Устиловский не выпадает, то и кандидаты на его место специфические: это зам Устиловского Станислав Журавлев и его муза Виктория Панова (начальница управления мониторинга аппарата губернатора). О важности должности Устиловского говорит тот факт, что когда у него пять лет назад истекал трудовой контракт, в аппарате губернатора банально забыли вовремя переподписать документы, и директор экспертного департамента несколько недель был в подвешенном положении. Впрочем, и списывать со счетов Устиловского нельзя. Его должность важна возможностью доступа к губернатору (хотя история с «подвешенным контрактом» хорошо иллюстрирует и то, насколько реален этот доступ). Во все времена вопрос доступа к первому лицу — важнейший. Особенностью Устиловского является то, что он в контакте со всеми министрами для подготовки аналитичек и в их кругах считается уважаемой фигурой. Входя «на бумаге» в команду главы аппарата правительства Валерия Чайникова, на деле Устиловский — человек другого политического актора — советника губернатора Анатолия Гайды. Последний сейчас уже мало влиятелен, проигрывая политтехнологу Ринату Хазееву. В окружении губернатора признают, что не знают, на кого укажет Куйвашев. И будет ли это кто-то из предложенных двоих, или тот же Хазеев попытается провести своего человека, компенсировав тем самым отставку своего друга Антона Третьякова с позиции директора департамента внутренней политики. Его место, кстати, также до сих пор вакантно. В департаменте информполитики региона пока не ответили на запрос URA.RU о кастинге на место Устиловского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евгению Куйвашеву снова предстоит делать кадровый выбор. По данным URA.RU, сформирован шорт-лист кандидатов на пост директора экспертного департамента аппарата губернатора. Победитель конкурса будет готовить главе Свердловской области материалы к встречам с президентом Владимиром Путиным, федеральными министрами и прочими топами. Нынешнему главе экспертного департамента Константину Устиловскому 69 лет. 70 лет — максимально возможный возраст для госслужбы, и поэтому он перейдет в статус советника губернатора, где можно работать до 75 лет. Поскольку из «обоймы» Устиловский не выпадает, то и кандидаты на его место специфические: это зам Устиловского Станислав Журавлев и его муза Виктория Панова (начальница управления мониторинга аппарата губернатора). О важности должности Устиловского говорит тот факт, что когда у него пять лет назад истекал трудовой контракт, в аппарате губернатора банально забыли вовремя переподписать документы, и директор экспертного департамента несколько недель был в подвешенном положении. Впрочем, и списывать со счетов Устиловского нельзя. Его должность важна возможностью доступа к губернатору (хотя история с «подвешенным контрактом» хорошо иллюстрирует и то, насколько реален этот доступ). Во все времена вопрос доступа к первому лицу — важнейший. Особенностью Устиловского является то, что он в контакте со всеми министрами для подготовки аналитичек и в их кругах считается уважаемой фигурой. Входя «на бумаге» в команду главы аппарата правительства Валерия Чайникова, на деле Устиловский — человек другого политического актора — советника губернатора Анатолия Гайды. Последний сейчас уже мало влиятелен, проигрывая политтехнологу Ринату Хазееву. В окружении губернатора признают, что не знают, на кого укажет Куйвашев. И будет ли это кто-то из предложенных двоих, или тот же Хазеев попытается провести своего человека, компенсировав тем самым отставку своего друга Антона Третьякова с позиции директора департамента внутренней политики. Его место, кстати, также до сих пор вакантно. В департаменте информполитики региона пока не ответили на запрос URA.RU о кастинге на место Устиловского.