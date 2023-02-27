Главный поставщик титана РФ массово ищет сотрудников среди свердловчан

Компания «ВСМПО-Ависма» массово ищет сотрудников
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ВСМПО Ависма. Верхняя Салда, рабочее место, плавильня, промышленное предприятие, всмпо ависма, производство титана
На «ВСМПО-Ависма» требуются новые специалисты Фото:

Компания «ВСМПО-Ависма», представленная в Свердловской области площадкой в Верхней Салде, опубликовала в telegram-канале новые вакансии. Всего же на сайте компании размещено более 50 объявлений о поиске сотрудников по разным направлениям.

«Корпорация расширяется и регулярно нуждается в новых кадрах, которые смогут стать частью команды крупнейшей титановой компании. Требуются: токарь-карусельщик, транспортировщик, плавильщик, кузнец на молотах и прессах, контролер продукции цветной металлургии», — сообщает корпоративный telegram-канал.

Всего же в компанию на площадку в Верхней Салде требуется более 50 новых специалистов, полный перечень вакансий опубликован на официальном сайте. «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим поставщиком титана. До 2022 году его покупали также Airbus и Boeing.

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Компания «ВСМПО-Ависма», представленная в Свердловской области площадкой в Верхней Салде, опубликовала в telegram-канале новые вакансии. Всего же на сайте компании размещено более 50 объявлений о поиске сотрудников по разным направлениям. «Корпорация расширяется и регулярно нуждается в новых кадрах, которые смогут стать частью команды крупнейшей титановой компании. Требуются: токарь-карусельщик, транспортировщик, плавильщик, кузнец на молотах и прессах, контролер продукции цветной металлургии», — сообщает корпоративный telegram-канал. Всего же в компанию на площадку в Верхней Салде требуется более 50 новых специалистов, полный перечень вакансий опубликован на официальном сайте. «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим поставщиком титана. До 2022 году его покупали также Airbus и Boeing.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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