Писатель Алексей Сальников опишет события СВО в новой книге

Сальников уверен, что описания событий СВО в книге, смогут помочь людям осознать, как они оказались в настоящем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Писатель из Екатеринбурга Алексей Сальников планирует включить в новую книгу события, которые произошли во время спецоперации на Украине. Об этом он заявил журналистке Ксении Собчак в ее YouTube-программе «Осторожно: Собчак».

«Я постараюсь, да. Хотя бесполезно [рефлексировать на тему СВО]. Это не задача творчества, а неизбежный выход в том, чтобы отрефлексировать пережитое. Это никого ничему не научит», — рассказал Сальников.

В пример он привел работы писателей Льва Толстого, Федора Достоевского, Эриха Мария Ремарка и Курта Воннегута, после публикации книг которых ничего в мире не изменилось. «Искусство дает некое осмысление, что было — не всегда достоверно с исторической точки зрения, и дает объяснение, как мы здесь оказались, но не более того», — сообщил писатель.

В этом же интервью Собчак Сальников признался, что жена просить его уехать из России. Также автор книги «Петровы в гриппе и вокруг него» заявил, что чувствует облегчение, когда видит, как люди бегут из страны.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, главная ее цель — демилитаризация и денацификация страны.