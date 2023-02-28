Из свердловских аптек пропал популярный американский препарат

Из свердловских аптек исчезла «Виагра» американской компании «Виатрикс»

В свердловских аптеках острая нехватка американской «Виагры» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых востребованных препаратов для мужской потенции перестал продаваться в аптечных сетях Свердловской области. Речь идет о «Виагре» американской компании «Виатрикс». Об этом сообщили читатели URA.RU. Препарат назначают для лечения нарушений эрекции у мужчин.

«„Виагра“ — очень востребованный препарат у мужчин, независимо от возрастной категории. Сейчас приобрести его в свердловских аптеках невозможно, но говорят, что есть аналоги», — делятся собеседники агентства.

В разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина отметила, что в аптечных сетях имеются аналоги. «Американская „Виагра“, безусловно, эффективна. Однако не стоит паниковать. Мужчины без препарата для потенции не останутся. На фармрынке имеются аналоги. Все, что необходимо сделать — записаться на прием к специалисту. Профильный врач подберет препарат и дозировку», — отметила она.

Ранее URA.RU писало, что некоторые иностранные препараты больше не продают в свердловских аптеках. Свердловчане жалуются, что проблемы возникли со следующими лекарствами: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Тамоксифен», « Дивигель», «Роаккутан», «Клацид», «Сероквель», «Зифлукорт», «Амоксиклав», «Феринжект», «Хилак форте».