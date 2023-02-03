Из свердловских аптек пропал популярный иностранный препарат

Из свердловских аптек пропал препарат «Феринжект»

03 февраля 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Свердловчане не могут купить в аптеках «Феринжект» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Один из самых востребованных препаратов железа перестал продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о лекарственном препарате «Феринжект». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Феринжект» назначают для лечения дефицита железа в том случае, когда пероральные препараты железа неэффективны. Его вводят парентеральным способом. Он производится в Швейцарии. «„Феринжект“ — очень популярный препарат, который назначают при дефиците железа. Препарат дорогой, но очень эффективный. Кому-то удавалось бесплатно в поликлинике поставить, а кто-то покупал за свой счет. Сейчас найти его в свердловских аптеках практически нереально», — делятся собеседники агентства. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU екатеринбургский фармацевт Ирина отметила, что в аптечных сетях представлены аналоги препарата. «В наше время есть достаточное количество препаратов железа для самой разной категории граждан. Лечащий врач подберет препарат, которым можно будет заменить исчезнувший «Феринжект». Все, что нужно сделать пациенту — вовремя обратиться за консультацией к своему врачу», — отметила она», — отметила она. Показания к применению «Феринжект»: Лечение дефицита железа в том случае, когда пероральные препараты железа неэффективны или не могут быть назначены;

Лечение дефицита железа при необходимости быстрого восполнения уровня железа. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые медикаменты перестали продаваться в свердловских аптеках. Пациенты отмечают, что не могут приобрести следующие препараты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен», «Дивигель», «Роаккутан», «Клацид», «Сероквель», «Зифлукорт», «Амоксиклав». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из самых востребованных препаратов железа перестал продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о лекарственном препарате «Феринжект». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Феринжект» назначают для лечения дефицита железа в том случае, когда пероральные препараты железа неэффективны. Его вводят парентеральным способом. Он производится в Швейцарии. «„Феринжект“ — очень популярный препарат, который назначают при дефиците железа. Препарат дорогой, но очень эффективный. Кому-то удавалось бесплатно в поликлинике поставить, а кто-то покупал за свой счет. Сейчас найти его в свердловских аптеках практически нереально», — делятся собеседники агентства. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU екатеринбургский фармацевт Ирина отметила, что в аптечных сетях представлены аналоги препарата. «В наше время есть достаточное количество препаратов железа для самой разной категории граждан. Лечащий врач подберет препарат, которым можно будет заменить исчезнувший «Феринжект». Все, что нужно сделать пациенту — вовремя обратиться за консультацией к своему врачу», — отметила она», — отметила она. Показания к применению «Феринжект»: Ранее URA.RU сообщало, что некоторые медикаменты перестали продаваться в свердловских аптеках. Пациенты отмечают, что не могут приобрести следующие препараты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен», «Дивигель», «Роаккутан», «Клацид», «Сероквель», «Зифлукорт», «Амоксиклав».