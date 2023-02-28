В Пермском крае мэр перед уходом с поста перечислил свои заслуги

Глава Ильинского городского округа Пермского края Анатолий Красноборов, досрочно сложивший с себя полномочия, обратился к землякам. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Красноборов написал, что за время работы на посту главы муниципалитета ему удалось газифицировать населенные пункты, отремонтировать детсады и школы, решить вопросы с расселением аварийного жилья.
«Сегодня мой последний рабочий день. За двенадцать лет моей работы в округе сделано многое: газифицированы населенные пункты, учреждения образования и культуры. Отремонтированы дома культуры, школы, детские сады. Решались проблемы переселения из ветхого аварийного жилья, и многое другое», — написал Красноборов.
Чиновник добавил, что перечисленные успехи достигнуты благодаря работе «эффективной управленческой команды». Мэр поблагодарил жителей территории за поддержку и отметил, что оставляет должность «спокойной душой». Красноборов является мэром-долгожителем, он возглавил муниципалитет в 2011 году. 21 февраля чиновник решил досрочно сложить с себя полномочия, написав заявление об увольнении. Депутаты гордумы Ильинского приняли его отставку.
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