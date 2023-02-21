В Ильинском округе Пермского края нашли замену ушедшему главе

Анатолий Красноборов (в центре) попрощался с коллегами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ильинском городском округе Пермского края депутаты приняли отставку главы территории Анатолия Красноборова. Также решено, что исполнять его обязанности временно будет Виталий Пепеляев, первый заместитель главы администрации округа.

«Решение о досрочном сложении полномочий главы Ильинского округа Анатолия Красноборова принято сегодня на заседании Думы. Официально он оставит должность с 1 марта 2023 года. Временно исполнять полномочия главы городского округа — главы администрации будет Виталий Пепеляев, первый заместитель главы администрации городского округа, начальник управления развития инфраструктуры», — сообщает telegram-канал «На местах».

Красноборов возглавлял Ильинский район с 2011 года. 21 февраля он сообщил, что написал заявление об увольнении.