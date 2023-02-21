21 февраля 2023

В Ильинском округе Пермского края нашли замену ушедшему главе

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, кабанов юрий, селиванова светлана, красноборов анатолий
Анатолий Красноборов (в центре) попрощался с коллегами Фото:

В Ильинском городском округе Пермского края депутаты приняли отставку главы территории Анатолия Красноборова. Также решено, что исполнять его обязанности временно будет Виталий Пепеляев, первый заместитель главы администрации округа.

«Решение о досрочном сложении полномочий главы Ильинского округа Анатолия Красноборова принято сегодня на заседании Думы. Официально он оставит должность с 1 марта 2023 года. Временно исполнять полномочия главы городского округа — главы администрации будет Виталий Пепеляев, первый заместитель главы администрации городского округа, начальник управления развития инфраструктуры», — сообщает telegram-канал «На местах».

Красноборов возглавлял Ильинский район с 2011 года. 21 февраля он сообщил, что написал заявление об увольнении.

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В Ильинском городском округе Пермского края депутаты приняли отставку главы территории Анатолия Красноборова. Также решено, что исполнять его обязанности временно будет Виталий Пепеляев, первый заместитель главы администрации округа. «Решение о досрочном сложении полномочий главы Ильинского округа Анатолия Красноборова принято сегодня на заседании Думы. Официально он оставит должность с 1 марта 2023 года. Временно исполнять полномочия главы городского округа — главы администрации будет Виталий Пепеляев, первый заместитель главы администрации городского округа, начальник управления развития инфраструктуры», — сообщает telegram-канал «На местах». Красноборов возглавлял Ильинский район с 2011 года. 21 февраля он сообщил, что написал заявление об увольнении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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