В ХМАО весной подорожают стройматериалы

В ХМАО весной поднимутся цены на строительные материалы. Об этом сообщил URA.RU специалист по ремонту квартир из Нижневартовска.
«На стройматериалы цены повышаются каждую весну, поскольку с началом потепления люди начинают ремонты, планируют стройку на даче. Зимний сезон считается мертвым, поставщики делают скидки, поэтому выгоднее покупать материалы зимой», — пояснил строитель.
Эту информацию подтвердили в строительном магазине «Декорадо». «У нас до марта действуют пятнадцатипроцентные скидки на пиломатериалы. До мая также можно купить с двадцатипроцентной скидкой тротуарную плитку», — сообщили в справочной службе магазина.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подешевели газобетонные блоки, каменная вата и пенополистирол. Незначительно повысилась цена щебня, цемента и песка.
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