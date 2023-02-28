В ХМАО весной подорожают стройматериалы

Весной поставщики ХМАО поднимут цены на стройматериалы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО весной поднимутся цены на строительные материалы. Об этом сообщил URA.RU специалист по ремонту квартир из Нижневартовска.

«На стройматериалы цены повышаются каждую весну, поскольку с началом потепления люди начинают ремонты, планируют стройку на даче. Зимний сезон считается мертвым, поставщики делают скидки, поэтому выгоднее покупать материалы зимой», — пояснил строитель.

Эту информацию подтвердили в строительном магазине «Декорадо». «У нас до марта действуют пятнадцатипроцентные скидки на пиломатериалы. До мая также можно купить с двадцатипроцентной скидкой тротуарную плитку», — сообщили в справочной службе магазина.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подешевели газобетонные блоки, каменная вата и пенополистирол. Незначительно повысилась цена щебня, цемента и песка.