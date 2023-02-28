28 февраля 2023

В ХМАО весной подорожают стройматериалы

© Служба новостей «URA.RU»
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Стихийный рынок. Нижневартовск, доски, пиломатериал, древесина
Весной поставщики ХМАО поднимут цены на стройматериалы Фото:

В ХМАО весной поднимутся цены на строительные материалы. Об этом сообщил URA.RU специалист по ремонту квартир из Нижневартовска.

«На стройматериалы цены повышаются каждую весну, поскольку с началом потепления люди начинают ремонты, планируют стройку на даче. Зимний сезон считается мертвым, поставщики делают скидки, поэтому выгоднее покупать материалы зимой», — пояснил строитель.

Эту информацию подтвердили в строительном магазине «Декорадо». «У нас до марта действуют пятнадцатипроцентные скидки на пиломатериалы. До мая также можно купить с двадцатипроцентной скидкой тротуарную плитку», — сообщили в справочной службе магазина.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подешевели газобетонные блоки, каменная вата и пенополистирол. Незначительно повысилась цена щебня, цемента и песка.

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В ХМАО весной поднимутся цены на строительные материалы. Об этом сообщил URA.RU специалист по ремонту квартир из Нижневартовска. «На стройматериалы цены повышаются каждую весну, поскольку с началом потепления люди начинают ремонты, планируют стройку на даче. Зимний сезон считается мертвым, поставщики делают скидки, поэтому выгоднее покупать материалы зимой», — пояснил строитель. Эту информацию подтвердили в строительном магазине «Декорадо». «У нас до марта действуют пятнадцатипроцентные скидки на пиломатериалы. До мая также можно купить с двадцатипроцентной скидкой тротуарную плитку», — сообщили в справочной службе магазина. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подешевели газобетонные блоки, каменная вата и пенополистирол. Незначительно повысилась цена щебня, цемента и песка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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