22 февраля 2023

В ХМАО подешевели стройматериалы

© Служба новостей «URA.RU»
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Подземный магазин у памятника Курчатову. Стройка. Челябинск, стройматериалы
Больше всего, на 2,3% в ХМАО подешевели газобетонные блоки Фото:

В муниципалитетах ХМАО подешевели некоторые стройматериалы: газобетонные блоки, каменная вата и пенополистирол. Об этом сообщается в отчете регионального аналитического центра ХМАО.

«Газобетонные блоки марка по плотности D500, снижение — 2,3%. Каменная вата для фасада, снижение — 1,4%. Экструдированный пенополистирол для фундамента и вспененный пенополистирол для фасада, снижение — 0,3%», — указано в отчете.

Данные приводятся за неделю с 16 по 22 февраля. В отчете центра также сообщается, что в Югре на 1% подорожал щебень, на 0,2% цемент, на 0,1% песок.

Ранее URA.RU писало, что в десяти муниципалитетах ХМАО снизились цены на автомобильное топливо. В сравнении с предыдущей неделей наибольшее падение стоимости отмечено в Мегионе и Нефтеюганске.

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В муниципалитетах ХМАО подешевели некоторые стройматериалы: газобетонные блоки, каменная вата и пенополистирол. Об этом сообщается в отчете регионального аналитического центра ХМАО. «Газобетонные блоки марка по плотности D500, снижение — 2,3%. Каменная вата для фасада, снижение — 1,4%. Экструдированный пенополистирол для фундамента и вспененный пенополистирол для фасада, снижение — 0,3%», — указано в отчете. Данные приводятся за неделю с 16 по 22 февраля. В отчете центра также сообщается, что в Югре на 1% подорожал щебень, на 0,2% цемент, на 0,1% песок. Ранее URA.RU писало, что в десяти муниципалитетах ХМАО снизились цены на автомобильное топливо. В сравнении с предыдущей неделей наибольшее падение стоимости отмечено в Мегионе и Нефтеюганске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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