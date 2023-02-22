В ХМАО подешевели стройматериалы

23 февраля 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Больше всего, на 2,3% в ХМАО подешевели газобетонные блоки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В муниципалитетах ХМАО подешевели некоторые стройматериалы: газобетонные блоки, каменная вата и пенополистирол. Об этом сообщается в отчете регионального аналитического центра ХМАО. «Газобетонные блоки марка по плотности D500, снижение — 2,3%. Каменная вата для фасада, снижение — 1,4%. Экструдированный пенополистирол для фундамента и вспененный пенополистирол для фасада, снижение — 0,3%», — указано в отчете. Данные приводятся за неделю с 16 по 22 февраля. В отчете центра также сообщается, что в Югре на 1% подорожал щебень, на 0,2% цемент, на 0,1% песок. Ранее URA.RU писало, что в десяти муниципалитетах ХМАО снизились цены на автомобильное топливо. В сравнении с предыдущей неделей наибольшее падение стоимости отмечено в Мегионе и Нефтеюганске.

В муниципалитетах ХМАО подешевели некоторые стройматериалы: газобетонные блоки, каменная вата и пенополистирол. Об этом сообщается в отчете регионального аналитического центра ХМАО. «Газобетонные блоки марка по плотности D500, снижение — 2,3%. Каменная вата для фасада, снижение — 1,4%. Экструдированный пенополистирол для фундамента и вспененный пенополистирол для фасада, снижение — 0,3%», — указано в отчете. Данные приводятся за неделю с 16 по 22 февраля. В отчете центра также сообщается, что в Югре на 1% подорожал щебень, на 0,2% цемент, на 0,1% песок. Ранее URA.RU писало, что в десяти муниципалитетах ХМАО снизились цены на автомобильное топливо. В сравнении с предыдущей неделей наибольшее падение стоимости отмечено в Мегионе и Нефтеюганске.