Глава в ЯНАО обязал подчиненных лайкать посты в его соцсетях. Инсайд

02 марта 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Работники администрации активно мониторят соцсети главы Губкинского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин обязал подчиненных лайкать и комментировать его посты в соцсетях. Сотрудники администрации, утверждает источник URA.RU, вынуждены привлекать к этому всех своих родственников. «На планерках принимается отчет, сколько руководитель того или иного структурного подразделения замотивировал родственников подписаться, сколько лайков и комментариев поставили. Все измучились уже», — сообщил инсайдер. Однако в администрации города агентству сообщили, что это не так. «Вас дезинформировали», — ответили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Гаранин попал в список глав, работу которого оценили власти ЯНАО. В рейтинге также оказались глава Пуровского района Антон Колодин и глава Лабытнанги Марина Трескова.

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин обязал подчиненных лайкать и комментировать его посты в соцсетях. Сотрудники администрации, утверждает источник URA.RU, вынуждены привлекать к этому всех своих родственников. «На планерках принимается отчет, сколько руководитель того или иного структурного подразделения замотивировал родственников подписаться, сколько лайков и комментариев поставили. Все измучились уже», — сообщил инсайдер. Однако в администрации города агентству сообщили, что это не так. «Вас дезинформировали», — ответили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Гаранин попал в список глав, работу которого оценили власти ЯНАО. В рейтинге также оказались глава Пуровского района Антон Колодин и глава Лабытнанги Марина Трескова.