01 марта 2023

Глава в ЯНАО обязал подчиненных лайкать посты в его соцсетях. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Работники администрации активно мониторят соцсети главы Губкинского Фото:

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин обязал подчиненных лайкать и комментировать его посты в соцсетях. Сотрудники администрации, утверждает источник URA.RU, вынуждены привлекать к этому всех своих родственников.

«На планерках принимается отчет, сколько руководитель того или иного структурного подразделения замотивировал родственников подписаться, сколько лайков и комментариев поставили. Все измучились уже», — сообщил инсайдер. Однако в администрации города агентству сообщили, что это не так. «Вас дезинформировали», — ответили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что Гаранин попал в список глав, работу которого оценили власти ЯНАО. В рейтинге также оказались глава Пуровского района Антон Колодин и глава Лабытнанги Марина Трескова.

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Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин обязал подчиненных лайкать и комментировать его посты в соцсетях. Сотрудники администрации, утверждает источник URA.RU, вынуждены привлекать к этому всех своих родственников. «На планерках принимается отчет, сколько руководитель того или иного структурного подразделения замотивировал родственников подписаться, сколько лайков и комментариев поставили. Все измучились уже», — сообщил инсайдер. Однако в администрации города агентству сообщили, что это не так. «Вас дезинформировали», — ответили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Гаранин попал в список глав, работу которого оценили власти ЯНАО. В рейтинге также оказались глава Пуровского района Антон Колодин и глава Лабытнанги Марина Трескова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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