В Европарламенте предложили национализировать «Северный поток-2»

В Еврокомиссию (ЕК) поступил вопрос о национализации Германией «Северного потока — 2». С таким предложением выступил депутат Европарламента от Германии Мориц Гернер.
«Считает ли Еврокомиссия, что Германии стоит национализировать инфраструктуру „Северного потока — 2“ для транспортировки СПГ (сжиженного природного газа)», — заявил Мориц Гернер, передает телеканал 360. Он также уточнил у ЕК, при каких условиях такое санкционное действие будет оправданным.
По «Северному потоку — 2» Россия отправляла газ Германии через Балтийское море. Однако после диверсии в сентябре 2022 года газопровод приостановил свою работу.
Расследование взрыва на «Северных потоках» до сих пор идет. 1 марта 2023 года посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что взрыв на «Северных потоках» угрожает международной безопасности. 25 февраля ФРГ ввела переговоры о том, чтобы купить у компании Nord Stream 2 более трех тысяч труб, которые остались после строительства «Северного потока — 2». Предполагается, что трубы пойдут на строительство нового газопровода протяженностью около 40 км, сообщает RT.
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