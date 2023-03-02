В Свердловской области автобус с пассажирами попал в ДТП с мусоровозом. Фото

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Мороз. Курган, рабочие, пассажиры автобуса, рабочий автобус
В аварию попал рейсовый автобус Екатеринбург — Ивдель Фото:

На 346-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием рейсового автобуса, мусоровоза и «Газели». Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

«Рейсовый автобус Ивдель — Екатеринбург двигался со стороны Серова, впереди ехал мусоровоз, который начал резко сбавлять скорость. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выехал на встречную полосу. Там он врезался во встречную «Газель», — отметили в ГИБДД.

Водитель мусоровоза пояснил, что резко затормозил из-за того, что увидел впереди весовой и габаритный контроль. Известно, что пострадал водитель автобуса. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Авария произошла на Серовском тракте
Фото:
Пострадал водитель мусоровоза
Фото:

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На 346-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием рейсового автобуса, мусоровоза и «Газели». Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. «Рейсовый автобус Ивдель — Екатеринбург двигался со стороны Серова, впереди ехал мусоровоз, который начал резко сбавлять скорость. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выехал на встречную полосу. Там он врезался во встречную «Газель», — отметили в ГИБДД. Водитель мусоровоза пояснил, что резко затормозил из-за того, что увидел впереди весовой и габаритный контроль. Известно, что пострадал водитель автобуса. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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