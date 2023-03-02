На 346-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием рейсового автобуса, мусоровоза и «Газели». Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.
«Рейсовый автобус Ивдель — Екатеринбург двигался со стороны Серова, впереди ехал мусоровоз, который начал резко сбавлять скорость. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выехал на встречную полосу. Там он врезался во встречную «Газель», — отметили в ГИБДД.
Водитель мусоровоза пояснил, что резко затормозил из-за того, что увидел впереди весовой и габаритный контроль. Известно, что пострадал водитель автобуса. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства аварии.
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