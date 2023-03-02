В Свердловской области автобус с пассажирами попал в ДТП с мусоровозом. Фото

02 марта 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

В аварию попал рейсовый автобус Екатеринбург — Ивдель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 346-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием рейсового автобуса, мусоровоза и «Газели». Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. «Рейсовый автобус Ивдель — Екатеринбург двигался со стороны Серова, впереди ехал мусоровоз, который начал резко сбавлять скорость. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выехал на встречную полосу. Там он врезался во встречную «Газель», — отметили в ГИБДД. Водитель мусоровоза пояснил, что резко затормозил из-за того, что увидел впереди весовой и габаритный контроль. Известно, что пострадал водитель автобуса. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства аварии. Авария произошла на Серовском тракте Фото: ГИБДД по Свердловской области Пострадал водитель мусоровоза Фото: ГИБДД по Свердловской области

На 346-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием рейсового автобуса, мусоровоза и «Газели». Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. «Рейсовый автобус Ивдель — Екатеринбург двигался со стороны Серова, впереди ехал мусоровоз, который начал резко сбавлять скорость. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выехал на встречную полосу. Там он врезался во встречную «Газель», — отметили в ГИБДД. Водитель мусоровоза пояснил, что резко затормозил из-за того, что увидел впереди весовой и габаритный контроль. Известно, что пострадал водитель автобуса. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства аварии.