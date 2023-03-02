В элитном микрорайоне Челябинска расширят автопарковку и сделают ее двухуровневой. Фото

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Публичные слушания в Доме архитектора. Челябинск, публичные слушания, проекты
Количество машиномест на автостоянке изменится с 249 до 425 Фото:

В Челябинске, в элитном жилом комплексе «4 Ленина» по проспекту Ленина, 4, в два раза вырастет количество машиномест на автостоянке. Автопарковка станет двухуровневой. Проект был одобрен на публичных слушаниях в Доме архитектора 2 марта, передает корреспондент URA.RU.

«Разрешить внести изменения в проект документации по планировке территории в границах: проспект Ленина, улица Танкистов, Первой Пятилетки, Марченко, Ловина в Тракторозаводском районе Челябинска, в части наименования и параметров объекта капитального строительства в границах земельного участка. Проект одобрен», — сообщили на публичных слушаниях.

Согласно проекту, количество машиномест на автостоянке увеличится с 249 до 425. Этажность вырастет до двух уровней.

Автостоянку расширят в одном из самых перспективных ЖК города. Стоимость квартир в новом микрорайоне «4 Ленина» на данный момент составляет более 120 тысяч рулей за квадратный метр. Цена помещений под коммерческую недвижимость — от 140 тысяч рублей за «квадрат».

Публичные слушания в Доме архитектора. Челябинск
Автостоянку расширят в одном из самых перспективных ЖК города
Фото:

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В Челябинске, в элитном жилом комплексе «4 Ленина» по проспекту Ленина, 4, в два раза вырастет количество машиномест на автостоянке. Автопарковка станет двухуровневой. Проект был одобрен на публичных слушаниях в Доме архитектора 2 марта, передает корреспондент URA.RU. «Разрешить внести изменения в проект документации по планировке территории в границах: проспект Ленина, улица Танкистов, Первой Пятилетки, Марченко, Ловина в Тракторозаводском районе Челябинска, в части наименования и параметров объекта капитального строительства в границах земельного участка. Проект одобрен», — сообщили на публичных слушаниях. Согласно проекту, количество машиномест на автостоянке увеличится с 249 до 425. Этажность вырастет до двух уровней. Автостоянку расширят в одном из самых перспективных ЖК города. Стоимость квартир в новом микрорайоне «4 Ленина» на данный момент составляет более 120 тысяч рулей за квадратный метр. Цена помещений под коммерческую недвижимость — от 140 тысяч рублей за «квадрат».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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