Количество машиномест на автостоянке изменится с 249 до 425 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске, в элитном жилом комплексе «4 Ленина» по проспекту Ленина, 4, в два раза вырастет количество машиномест на автостоянке. Автопарковка станет двухуровневой. Проект был одобрен на публичных слушаниях в Доме архитектора 2 марта, передает корреспондент URA.RU.

«Разрешить внести изменения в проект документации по планировке территории в границах: проспект Ленина, улица Танкистов, Первой Пятилетки, Марченко, Ловина в Тракторозаводском районе Челябинска, в части наименования и параметров объекта капитального строительства в границах земельного участка. Проект одобрен», — сообщили на публичных слушаниях.

Согласно проекту, количество машиномест на автостоянке увеличится с 249 до 425. Этажность вырастет до двух уровней.

Автостоянку расширят в одном из самых перспективных ЖК города. Стоимость квартир в новом микрорайоне «4 Ленина» на данный момент составляет более 120 тысяч рулей за квадратный метр. Цена помещений под коммерческую недвижимость — от 140 тысяч рублей за «квадрат».