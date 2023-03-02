За год средняя зарплата свердловчан выросла на 7 тысяч рублей

02 марта 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

По итогу 2022 года средняя зарплата свердловчан составила 55,2 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средняя зарплата в Свердловской области по состоянию на декабрь 2022 года составила 55,2 тысячи рублей. Рост по сравнению с декабрем 2021 года, когда средняя зарплата оценивалась в 48,5 тысячи, составил больше семи тысяч рублей. Это следует из свежих данных Свердловскстата. Самая высокая зарплата в 2022 году была у сотрудников финансового и страхового сектора — 92,3 тысячи рублей. Также высокие зарплаты у работников сферы информации и связи — 90 тысяч рублей, столько же получали работники из сферы научных исследований и разработок. Чуть меньше у тех, чья деятельность связана с наукой и техникой (77,4 тысячи), добычей полезных ископаемых (64,2 тысячи), обеспечением электроэнергией, газом и паром (61,1 тысячи). Среднемесячная зарплата по состоянию на декабрь 2022 года составила 55,2 тысячи рублей. Согласно данным Свердловскстата, с 2017 года она стабильно растет: в 2021-м — 48,5 тысячи, в 2020-м — 43,2, а в 2019-м — 41,1, в 2018-м — 38, а в 2017-м — 34,7 тысячи рублей.

Средняя зарплата в Свердловской области по состоянию на декабрь 2022 года составила 55,2 тысячи рублей. Рост по сравнению с декабрем 2021 года, когда средняя зарплата оценивалась в 48,5 тысячи, составил больше семи тысяч рублей. Это следует из свежих данных Свердловскстата. Самая высокая зарплата в 2022 году была у сотрудников финансового и страхового сектора — 92,3 тысячи рублей. Также высокие зарплаты у работников сферы информации и связи — 90 тысяч рублей, столько же получали работники из сферы научных исследований и разработок. Чуть меньше у тех, чья деятельность связана с наукой и техникой (77,4 тысячи), добычей полезных ископаемых (64,2 тысячи), обеспечением электроэнергией, газом и паром (61,1 тысячи). Среднемесячная зарплата по состоянию на декабрь 2022 года составила 55,2 тысячи рублей. Согласно данным Свердловскстата, с 2017 года она стабильно растет: в 2021-м — 48,5 тысячи, в 2020-м — 43,2, а в 2019-м — 41,1, в 2018-м — 38, а в 2017-м — 34,7 тысячи рублей.