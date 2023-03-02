02 марта 2023

На пермской трассе произошло смертельное ДТП. Видео

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На трассе Нытва-Кудымкар в Пермском крае произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения «Газели» и авто Lada Vesta погиб водитель легкового автомобиля, сообщили UAR.RU в Госавтоинспекции Пермского края.

«На 11 километре автодороги Нытва-Кудымкар произошло ДТП. По предварительной информации, по неустановленной причине водитель „Газель“ двигался со стороны Кудымкара в Нытву, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы», — рассказали в Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером второго марта. После ДТП водитель «Газели» был госпитализирован. Сейчас на месте ДТП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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На трассе Нытва-Кудымкар в Пермском крае произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения «Газели» и авто Lada Vesta погиб водитель легкового автомобиля, сообщили UAR.RU в Госавтоинспекции Пермского края. «На 11 километре автодороги Нытва-Кудымкар произошло ДТП. По предварительной информации, по неустановленной причине водитель „Газель“ двигался со стороны Кудымкара в Нытву, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы», — рассказали в Госавтоинспекции. Авария произошла вечером второго марта. После ДТП водитель «Газели» был госпитализирован. Сейчас на месте ДТП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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