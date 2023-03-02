На пермской трассе произошло смертельное ДТП. Видео

03 марта 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Сейчас на месте ДТП работаю оперативники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Нытва-Кудымкар в Пермском крае произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения «Газели» и авто Lada Vesta погиб водитель легкового автомобиля, сообщили UAR.RU в Госавтоинспекции Пермского края. «На 11 километре автодороги Нытва-Кудымкар произошло ДТП. По предварительной информации, по неустановленной причине водитель „Газель“ двигался со стороны Кудымкара в Нытву, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы», — рассказали в Госавтоинспекции. Авария произошла вечером второго марта. После ДТП водитель «Газели» был госпитализирован. Сейчас на месте ДТП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На трассе Нытва-Кудымкар в Пермском крае произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения «Газели» и авто Lada Vesta погиб водитель легкового автомобиля, сообщили UAR.RU в Госавтоинспекции Пермского края. «На 11 километре автодороги Нытва-Кудымкар произошло ДТП. По предварительной информации, по неустановленной причине водитель „Газель“ двигался со стороны Кудымкара в Нытву, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы», — рассказали в Госавтоинспекции. Авария произошла вечером второго марта. После ДТП водитель «Газели» был госпитализирован. Сейчас на месте ДТП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.