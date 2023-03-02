02 марта 2023
01 марта 2023

В ЯНАО умерла ветеран ВОВ Ираида Мильшина

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Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, молебен, свеча, служба в храме, храм, церковь, вера, церковная служба, ставит свечку, православие
Ираида Мильшина умерла в возрасте 95 лет Фото:

В ЯНАО умерла ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), труженица тыла Ираида Мильшина. Об этом в своем telegram-канале написал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

«Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны (труженица тыла) Ираида Васильевна Мильшина. Ей было 95 лет», — написал Андрей Воронов.

Он отметил, что всю свою трудовую деятельность и до выхода на пенсию женщина работала главным бухгалтером в Омском государственном университете. В Новый Уренгой она приехала в 1995 году.

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В ЯНАО умерла ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), труженица тыла Ираида Мильшина. Об этом в своем telegram-канале написал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. «Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны (труженица тыла) Ираида Васильевна Мильшина. Ей было 95 лет», — написал Андрей Воронов. Он отметил, что всю свою трудовую деятельность и до выхода на пенсию женщина работала главным бухгалтером в Омском государственном университете. В Новый Уренгой она приехала в 1995 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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