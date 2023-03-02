В ЯНАО умерла ветеран ВОВ Ираида Мильшина

Ираида Мильшина умерла в возрасте 95 лет
В ЯНАО умерла ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), труженица тыла Ираида Мильшина. Об этом в своем telegram-канале написал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.
«Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны (труженица тыла) Ираида Васильевна Мильшина. Ей было 95 лет», — написал Андрей Воронов.
Он отметил, что всю свою трудовую деятельность и до выхода на пенсию женщина работала главным бухгалтером в Омском государственном университете. В Новый Уренгой она приехала в 1995 году.
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