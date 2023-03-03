Дмитрий Пумпянский уверен, что в 2023 году зарплаты рабочих будут расти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за высокой конкуренции на рынке труда зарплаты сотрудников высокотехнологичных предприятий растут, и в 2023 году тенденция продолжится. Такой прогноз на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области дал свердловский миллиардер, президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский. Его слова приводит официальный telegram-канал СОСПП.

«Средняя зарплата серьезно растет, и в этом году предвидим, что она точно будет выше уровня инфляции, потому что уже идет реальная конкуренция на высокотехнологичных предприятиях за высококвалифицированные рабочие кадры. И гонка за кадрами приводит к росту заработных плат, это сегодня реальность нашей с вами деятельности», — заявил Пумпянский.

В Магнитогорске (Челябинская область) прошло заседание Челябинского СПП, где заключили соглашение о сотрудничество со СОСПП. Документ подписали президент СОСПП Дмитрий Пумпянский и президент СПП Челябинской области Виктор Рашников.