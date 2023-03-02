Последний раз Сергей Гармаш приезжал на «Дух огня» пять лет назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народный артист России Сергей Гармаш раскритиковал гостиницу в Ханты-Мансийске куда его поселили организаторы кинофестиваля «Дух огня». Об этом он заявил ведущим на открытии фестиваля, которое транслировалось на странице правительства округа в социальной сети «ВКонтакте».

Разговор о гостинице зашел после того, как ведущие спросили артиста о том, что изменилось в городе за последние пять лет, в которые он не посещал кинофестиваль. «Изменилась гостиница, которая стала гораздо хуже, чем была. Вот это точно. Гостиница новая, огромная и безалаберная», — сообщил Гармаш.

При этом артист сообщил, что хотел бы остановиться в гостинице, расположенной в «Югорской долине». «Мы хотим туда, где мы привыкли. Там „Таежный тупик“ [ресторан] и гостиница», — добавил Гармаш.

После этого артист добавил, что, несмотря на небольшие неудобства, он очень рад посетить кинофестиваль. «У меня хорошее настроение. Посмотрите, несмотря на то, что холодно, здесь столько людей, столько молодых лиц, детей. Это замечательно», — сообщил Гармаш.

Ранее URA.RU сообщало, что жюри фестиваля в ХМАО возглавит лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин. А на пост президента главного кинофестиваля ХМАО утвержден Эмир Кустурица.