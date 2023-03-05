05 марта 2023
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03 марта 2023

Суд обязал Пенсионный фонд назначить тюменке досрочную пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма
Получить пенсию тюменке помогли прокуроры Фото:

Медработник из Тобольска получила право на досрочную пенсию после обращения в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что Пенсионным фондом в июне 2022 года отказано в досрочном назначении заявителю страховой пенсии по старости в связи с вредными условиями труда в лечебном учреждении. Отказ в мотивирован тем, что должность санитарки рентгенологического отделения не включена в список профессий должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда», — рассказали в ведомстве.

При этом прокуроры выяснили, что сведения о том, что санитарка имеет право на досрочную пенсию, не были предоставлены в Пенсионный фон по вине работодателя (Областная больница №3 Тобольска), и обратились в суд. «Суд заявление прокуратуры удовлетворил. Благодаря состоявшемуся решению заявительница оформила и получает досрочную страховую пенсию по старости», — добавили в ведомстве.

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Медработник из Тобольска получила право на досрочную пенсию после обращения в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В ходе прокурорской проверки установлено, что Пенсионным фондом в июне 2022 года отказано в досрочном назначении заявителю страховой пенсии по старости в связи с вредными условиями труда в лечебном учреждении. Отказ в мотивирован тем, что должность санитарки рентгенологического отделения не включена в список профессий должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда», — рассказали в ведомстве. При этом прокуроры выяснили, что сведения о том, что санитарка имеет право на досрочную пенсию, не были предоставлены в Пенсионный фон по вине работодателя (Областная больница №3 Тобольска), и обратились в суд. «Суд заявление прокуратуры удовлетворил. Благодаря состоявшемуся решению заявительница оформила и получает досрочную страховую пенсию по старости», — добавили в ведомстве.
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