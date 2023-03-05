Суд обязал Пенсионный фонд назначить тюменке досрочную пенсию

06 марта 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Получить пенсию тюменке помогли прокуроры Фото: Софья Сандурская © URA.RU Медработник из Тобольска получила право на досрочную пенсию после обращения в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В ходе прокурорской проверки установлено, что Пенсионным фондом в июне 2022 года отказано в досрочном назначении заявителю страховой пенсии по старости в связи с вредными условиями труда в лечебном учреждении. Отказ в мотивирован тем, что должность санитарки рентгенологического отделения не включена в список профессий должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда», — рассказали в ведомстве. При этом прокуроры выяснили, что сведения о том, что санитарка имеет право на досрочную пенсию, не были предоставлены в Пенсионный фон по вине работодателя (Областная больница №3 Тобольска), и обратились в суд. «Суд заявление прокуратуры удовлетворил. Благодаря состоявшемуся решению заявительница оформила и получает досрочную страховую пенсию по старости», — добавили в ведомстве.

Медработник из Тобольска получила право на досрочную пенсию после обращения в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В ходе прокурорской проверки установлено, что Пенсионным фондом в июне 2022 года отказано в досрочном назначении заявителю страховой пенсии по старости в связи с вредными условиями труда в лечебном учреждении. Отказ в мотивирован тем, что должность санитарки рентгенологического отделения не включена в список профессий должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда», — рассказали в ведомстве. При этом прокуроры выяснили, что сведения о том, что санитарка имеет право на досрочную пенсию, не были предоставлены в Пенсионный фон по вине работодателя (Областная больница №3 Тобольска), и обратились в суд. «Суд заявление прокуратуры удовлетворил. Благодаря состоявшемуся решению заявительница оформила и получает досрочную страховую пенсию по старости», — добавили в ведомстве.