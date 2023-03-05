Владелица винного гастробара в Перми открыла бистро в спальном районе

В Перми владелица винного гастробара Piu vino 2.0 Василиса Березина открыла бистро в спальном микрорайоне города. Новое заведение «Маруся» появилось в микрорайоне Южный по адресу ул. Горловская, 92а.
«Теперь на Южном есть супер вкусная пицца. И будет доставка», — пишут друзья владелицы бистро в соцсетях, поздравляя с открытием «Маруси».
В бистро можно позавтракать сырниками и клаб-сэндвичами и пообедать салатом, супом и горячим блюдом — от 160 до 250 рублей. Также в основном меню есть семь видов пиццы по 550 рублей, лапша, чесночный рис, салаты и закуски стоимостью от 190 до 320 рублей. Заведение работает с 11:00 до 21:00.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появился новый вид фастфуда — южнокорейский. Киоск быстрого питания «Корн-дог» открылся в центре города.
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