В ЯНАО отменили занятия школьников первой смены из-за сильного ветра

07 марта 2023 в 06:32 Размер текста - 17 +

Отмена занятий вызвана сильной скоростью ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 5 класс из-за сильного ветра. Температура воздуха при этом составляет — 22 градуса. Об этом сообщает «Медиацентр Салехард» в telegram-канале. «Отмена занятий школьников 1 смены: 1-5 класс. Температура воздуха — 21 градус, скорость ветра 14 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в трех поселениях ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 8 класс марта из-за морозов. Температура воздуха опустилась ниже 33 градусов.

В Салехарде (ЯНАО) отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 5 класс из-за сильного ветра. Температура воздуха при этом составляет — 22 градуса. Об этом сообщает «Медиацентр Салехард» в telegram-канале. «Отмена занятий школьников 1 смены: 1-5 класс. Температура воздуха — 21 градус, скорость ветра 14 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в трех поселениях ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 8 класс марта из-за морозов. Температура воздуха опустилась ниже 33 градусов.