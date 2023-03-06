06 марта 2023
05 марта 2023
04 марта 2023

В ЯНАО отменили занятия школьников первой смены из-за сильного ветра

© Служба новостей «URA.RU»
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Отмена занятий вызвана сильной скоростью ветра Фото:

В Салехарде (ЯНАО) отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 5 класс из-за сильного ветра. Температура воздуха при этом составляет — 22 градуса. Об этом сообщает «Медиацентр Салехард» в telegram-канале.

«Отмена занятий школьников 1 смены: 1-5 класс. Температура воздуха — 21 градус, скорость ветра 14 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в трех поселениях ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 8 класс марта из-за морозов. Температура воздуха опустилась ниже 33 градусов.

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В Салехарде (ЯНАО) отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 5 класс из-за сильного ветра. Температура воздуха при этом составляет — 22 градуса. Об этом сообщает «Медиацентр Салехард» в telegram-канале. «Отмена занятий школьников 1 смены: 1-5 класс. Температура воздуха — 21 градус, скорость ветра 14 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в трех поселениях ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 8 класс марта из-за морозов. Температура воздуха опустилась ниже 33 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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