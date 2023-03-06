В нескольких поселениях ХМАО отменили занятия школьников из-за морозов

Температура воздуха опустилась ниже -33 градусов
В ХМАО у школьников из деревни Ломбовож, Щекурья и села Саранпауль отменили занятия в первую смену из-за морозной погоды. Информация об актировке размещена на портале «Госуслуги».
«Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов с 1 по 8, температура воздуха -33.2 градуса, сила ветра 1 метр в секунду», — сообщается на портале.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО к 8 марта придет похолодание до — 32 градусов. При этом синоптики обещают небольшой снег, а в отдельных районах изморозь.
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