06 марта 2023
05 марта 2023

В нескольких поселениях ХМАО отменили занятия школьников из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, зимний пейзаж, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
Температура воздуха опустилась ниже -33 градусов Фото:

В ХМАО у школьников из деревни Ломбовож, Щекурья и села Саранпауль отменили занятия в первую смену из-за морозной погоды. Информация об актировке размещена на портале «Госуслуги».

«Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов с 1 по 8, температура воздуха -33.2 градуса, сила ветра 1 метр в секунду», — сообщается на портале.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО к 8 марта придет похолодание до — 32 градусов. При этом синоптики обещают небольшой снег, а в отдельных районах изморозь.

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В ХМАО у школьников из деревни Ломбовож, Щекурья и села Саранпауль отменили занятия в первую смену из-за морозной погоды. Информация об актировке размещена на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов с 1 по 8, температура воздуха -33.2 градуса, сила ветра 1 метр в секунду», — сообщается на портале. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО к 8 марта придет похолодание до — 32 градусов. При этом синоптики обещают небольшой снег, а в отдельных районах изморозь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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