06 марта 2023
05 марта 2023
04 марта 2023

В ЯНАО рабочий получил травму на предприятии из-за халатности директора

© Служба новостей «URA.RU»
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На электрогазосварщика упал металлический лист Фото:

В Салехарде (ЯНАО) электрогазосварщик был травмирован на предприятии из-за того, что директор не проконтролировал соблюдение правил охраны труды. Как сообщили в пресс-службе окружного следственного комитета, на мужчину упал металлический лист.

«По данным следствия, в городе Салехарде, 7 декабря 2022 года, на территории завода в ходе производства сварочных работ на электрогазосварщика упал металлический лист. В результате происшествия потерпевшему, 1998 года рождения, причинены телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи выясняют все подробности происшествия и собирают доказательства. Руководителя компании подозреваю в преступлении по ч. 1 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности ведения строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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В Салехарде (ЯНАО) электрогазосварщик был травмирован на предприятии из-за того, что директор не проконтролировал соблюдение правил охраны труды. Как сообщили в пресс-службе окружного следственного комитета, на мужчину упал металлический лист. «По данным следствия, в городе Салехарде, 7 декабря 2022 года, на территории завода в ходе производства сварочных работ на электрогазосварщика упал металлический лист. В результате происшествия потерпевшему, 1998 года рождения, причинены телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении. На данный момент следователи выясняют все подробности происшествия и собирают доказательства. Руководителя компании подозреваю в преступлении по ч. 1 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности ведения строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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