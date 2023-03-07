Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис

07 марта 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Врачи не могут остановить заражение, вызванное некрозом, сообщает СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова прогрессирует сепсис (опасная для жизни дисфункция внутренних органов, вызванная нарушением ответа организма на инфекцию — прим. URA.RU). Врачи не могут остановить заражение. «Романа Костомарова прогрессирует сепсис. Врачи не могут остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что фигурист находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Сам спортсмен полноценно в сознании не приходит и способен пока только приоткрывать рот и глаза. Ранее сообщалось, что Костомаров начал двигаться после комы. Окончательные выводы по состоянию здоровья врачи пока не делают, уточняют СМИ. Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии в начале января. Позже у него начался некроз тканей, что привело к ампутации конечностей. В конце февраля спортсмена ввели в медикаментозную кому, а 4 марта фигурист начал приходить в себя. Член профессиональной психотерапевтической лиги Андрей Минченков заявил, что фигуристу будет необходимо поработать с психологом после лечения, сообщают « Невские новости». Уже почти два месяца фигурист борется с болезнью, передают «Дни.ру».

У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова прогрессирует сепсис (опасная для жизни дисфункция внутренних органов, вызванная нарушением ответа организма на инфекцию — прим. URA.RU). Врачи не могут остановить заражение. «Романа Костомарова прогрессирует сепсис. Врачи не могут остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что фигурист находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Сам спортсмен полноценно в сознании не приходит и способен пока только приоткрывать рот и глаза. Ранее сообщалось, что Костомаров начал двигаться после комы. Окончательные выводы по состоянию здоровья врачи пока не делают, уточняют СМИ. Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии в начале января. Позже у него начался некроз тканей, что привело к ампутации конечностей. В конце февраля спортсмена ввели в медикаментозную кому, а 4 марта фигурист начал приходить в себя. Член профессиональной психотерапевтической лиги Андрей Минченков заявил, что фигуристу будет необходимо поработать с психологом после лечения, сообщают «Невские новости». Уже почти два месяца фигурист борется с болезнью, передают «Дни.ру».