07 марта 2023

На Украине погиб свердловский солдат. Фото

В ходе спецоперации погиб Кирилл Кривошеев из Каменска-Уральского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полигон Тввику. Тюмень , армия, военные, патроны, пули, военнослужащие, солдат, служба в армии, мобилизованные
Кирилл Кривошеев погиб 21 февраля в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб Кирилл Кривошеев из Каменска-Уральского Свердловской области. Об этом сообщили в Позахиринской сельской администрации.

«В зоне спецоперации погиб Кирилл Кривошеев», — пишет администрация села в соцсети «ВКонтакте». Мужчина погиб 21 февраля. Прощание с Кривошеевым пройдет 10 марта в 12:00.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.

Прощание с погибшим состоится 10 марта
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе спецоперации на Украине погиб Кирилл Кривошеев из Каменска-Уральского Свердловской области. Об этом сообщили в Позахиринской сельской администрации. «В зоне спецоперации погиб Кирилл Кривошеев», — пишет администрация села в соцсети «ВКонтакте». Мужчина погиб 21 февраля. Прощание с Кривошеевым пройдет 10 марта в 12:00. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...