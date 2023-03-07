Кирилл Кривошеев погиб 21 февраля в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации на Украине погиб Кирилл Кривошеев из Каменска-Уральского Свердловской области. Об этом сообщили в Позахиринской сельской администрации.
«В зоне спецоперации погиб Кирилл Кривошеев», — пишет администрация села в соцсети «ВКонтакте». Мужчина погиб 21 февраля. Прощание с Кривошеевым пройдет 10 марта в 12:00.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.
Прощание с погибшим состоится 10 марта
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!