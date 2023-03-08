В ГУ МВД Пермского края рассказали о пермяке, который врезался в ступени городской галереи. 19-летний пермяк ночью 9 марта, пытаясь скрыться от ДПС на легковом авто, врезался в лестницу у Спасо-Преображенского собора, где располагается художественная галерея. По информации пресс-службы, пермяк не имел прав и управлял чужой машиной, сообщается в telegram-канале пресс-службы краевого ГУ МВД.
«Экипаж ДПС заметил угнанный автомобиль, водитель которого на большой скорости попытался скрыться от сотрудников полиции. В отношении него составлены административные материалы за управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление и отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — передает пресс-служба.
После ДТП пермяку была оказана разовая медицинская помощь. Сейчас в полиции решают вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности. Также известно, что злоумышленник ранее уже был судим.
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